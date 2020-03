Prvi mož Združenih narodov poziva k okrepitvi boja proti koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo pozval države k okrepitvi boja proti novemu koronavirusu, potem ko ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za svetovno pandemijo. Ta razglasitev po Guterresovih besedah pomeni poziv k nujni akciji vseh in povsod.

"Smer pandemije lahko spremenimo, vendar z ukrepanjem. Pozivam vse vlade, naj takoj okrepijo prizadevanja. Najboljša znanost nam pravi, da če države odkrivajo, testirajo, zdravijo, izolirajo, spremljajo in mobilizirajo svoje ljudi, lahko zelo napredujemo pri zmanjšanju okužb," je dejal Guterres ter obenem pozval tudi k odgovornosti in solidarnosti brez panike in strahu, piše STA.

Zaradi koronavirusa bodo omejili aktivnosti

Varnostni svet ZN se je v sredo odločil, da bo zaradi koronavirusa preventivno omejil svoje aktivnosti do konca marca, potem ko je že pred tem prestavil vse svoje večje aktivnosti zunaj dvorane varnostnega sveta. Odločitev je sporočil veleposlanik Kitajske, ki marca predseduje Varnostnemu svetu ZN. Nobene predvidene seje varnostnega sveta ne bodo črtali, jih bodo pa izvajali v manjšem obsegu. Neformalna posvetovanja bodo preselili v večje sobane, da si veleposlaniki ne bodo preblizu.

Varnostni svet je najpomembnejši organ ZN in v času pandemije koronavirusa praktično edini, ki kolikor toliko normalno opravlja svoje delo. V sredo je bila za nedoločen čas prestavljena konferenca ZN o morski biodiverziteti, ki je bila predvidena od 23. marca do 3. aprila. Prestavili so tudi forum o domorodnem prebivalstvu, ki je bil predviden od 13. do 24. aprila, poroča STA.

Pred tem so prestavili letno zasedanje Komisije za status žensk, na katero letno v New York pride okoli 12 tisoč ljudi z vsega sveta. Razmišljajo tudi o preložitvi Konference o petletnem pregledu izvajanja določil Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki je predvidena od 27. aprila do 22. maja.

Na sedežu ZN, kjer brez veleposlanikov in diplomatov držav članic ZN dela okoli 3.000 ljudi, do zdaj še niso zaznali okužbe s koronavirusom. ZN so med drugim prekinili turistične oglede palače narodov, številni uslužbenci pa delajo od doma, še navaja STA.