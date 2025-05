Slovenija bo danes na ICJ predstavila stališče glede obveznosti Izraela v Palestini

Na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu se danes zaključuje petdnevna ustna obravnava v postopku izdaje svetovalnega mnenja o obveznostih Izraela glede prisotnosti in dejavnosti Združenih narodov, drugih mednarodnih organizacij in tretjih držav na zasedenih palestinskih ozemljih. Slovenija bo kot ena izmed 40 držav danes predstavila svoja stališča.

Zaslišanja pred ICJ potekajo od torka na zahtevo Generalne skupščine ZN, ki je decembra lani sprejela resolucijo, s katero je ICJ zaprosila za svetovalno mnenje o obveznostih Izraela do agencij ZN, mednarodnih organizacij ali tretjih držav, da "zagotovijo in olajšajo neovirano oskrbo z nujno potrebnimi zalogami, bistvenimi za preživetje palestinskega civilnega prebivalstva".

Med državami, ki so predlagale resolucijo, je bila Slovenija, ki ima danes predviden nastop med 11. in 11.30, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Kakšno je stališče Slovenije?

Slovenija bo poudarila obveznost Izraela, da zagotovi delovanje organizacij, ki omogočajo oskrbo civilnega prebivalstva na okupiranem ozemlju, so sporočili z MZEZ. Slovenija bo pri tem izpostavila tudi pravico palestinskega ljudstva do samoodločbe.

Izrael se zaslišanja ne udeležuje in sodišče obtožuje pristranskosti.

Mnenje ICJ ima pravno in politično težo, vendar pa najvišje sodišče ZN nima mehanizmov za uveljavljanje svojih odločitev.

Izrael Palestino okupira od leta 1967, v zadnjih dveh letih pa je zaostril retoriko in aktivnosti proti dejavnostim ZN na zasedenih območjih, med drugim s prepovedjo dela agenciji ZN za pomoč Palestincem UNRWA.

Obenem Izrael v nasprotju z odločitvami ICJ že več kot 50 dni onemogoča dobavo humanitarne pomoči v razdejano Gazo, kjer vsakodnevno izvaja smrtonosne napade.