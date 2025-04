Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.53 Prebivalci Gaze odkrito pozivajo Hamas: "Vzemite rakete in pojdite od tod!"

Prebivalci Gaze odkrito pozivajo Hamas k odhodu. Na družbenih omrežjih se širijo videoposnetki protestov, na katerih ljudje skandirajo: "Vsi ven!", "Vzemite rakete in pojdite od tod!".

Izmučeno prebivalstvo za vojno vse bolj odkrito krivi Hamas – skupino, ki že skoraj dve desetletji vlada temu palestinskemu ozemlju. Čeprav je javna kritika Hamasa v Gazi lahko smrtonosna, kot potrjuje primer umorjenega aktivista Odaya al-Rubaija, ljudje vse pogosteje protestirajo.

BBC piše, da so v Beit Lahiji na severu Gaze lokalni prebivalci fizično preprečili pripadnikom Hamasa, da bi iz svojega naselja izstrelili rakete. Zahtevali so, da "vzamejo svoje rakete in izginejo". Trenutno je tako v Gazi prisotnega manj strahu in več jeze.

Izmučeno prebivalstvo za vojno vse bolj odkrito krivi Hamas – skupino, ki že skoraj dve desetletji vlada temu palestinskemu ozemlju. Foto: Reuters Odvetnik in nekdanji politični zapornik iz Gaze Moumen al-Natour je za BBC povedal: "Svet misli, da je Gaza Hamas in Hamas je Gaza. Mi nismo izvolili Hamasa. Hamas se mora umakniti." Kljub nevarnostim javno spregovori proti vladi in objavlja kritične komentarje v mednarodnih medijih. "Star sem 30 let. Ko je Hamas prišel na oblast, sem bil star 11 let. Moje življenje je bilo izgubljeno med vojno in nasiljem," je dejal.

Od prevzema oblasti leta 2007 na volitvah Hamas ohranja svojo oblast brez pravih volitev, pri čemer se zanaša na represijo in podporo iz tujine, predvsem iz Irana. Zdaj je ta nadzor pod vprašajem. DW poroča, da je palestinski uradnik nedavno izjavil, da je Hamas pripravljen odstopiti oblast "pod določenimi pogoji". Gre za eno od možnih posledic pogajanj, v katerih posredujeta Egipt in Katar, s ciljem vzpostavitve dolgoročnega premirja in izmenjave ujetnikov. Po tem načrtu bi se izraelske sile umaknile iz Gaze, Hamas pa bi oblast predal novi vladajoči strukturi, potencialno Palestinski oblasti.

Izraelska ofenziva, ki se je začela po napadu Hamasa 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih približno 1.200 ljudi in ugrabljenih 250, je močno pretresla infrastrukturo in hierarhijo poveljevanja Hamasa. Uradno število smrtnih žrtev Palestincev v Gazi je preseglo 50.000, kažejo podatki lokalnega ministrstva za zdravje, ki ga nadzoruje Hamas. ZN jih sicer ocenjuje kot večinoma verodostojne, čeprav jih ne more neodvisno preveriti.

Hkrati je vsakdanje življenje v Gazi postalo neznosno. Ni elektrike, vode, zdravil ali upanja. Aktivist Amin Abed, ki ga je zaradi prejšnjih kritik brutalno pretepel član Hamasa in zdaj živi v izgnanstvu, je za BBC povedal: "Moč Hamasa je začela upadati. Njihova taktika so pretepanja, uboji in strah – vendar ne deluje več tako kot nekoč," je še dejal za BBC.

Ben-Gvir je uvodoma v začetku tedna obiskal Florido, kjer se je ustavil na posestvu predsednika ZDA Donalda Trumpa Mar a Lago, obiskal pa je tudi ameriške zapore, poroča CNN. V New Yorku so po ogorčenih protestih judovskih organizacij in posameznikov odpovedali prireditev v Muzeju judovskih otrok v Brookylnu. Odpovedali so tudi njegov obisk sinagoge v Connecticutu.

Izbruhnili so protesti. Foto: Reuters Do odpovedi je prišlo po tem, ko se je na Facebooku razširila objava novinarja Robbyja Bermana, ki je izrazil šok in žalost zaradi povabila v sinagogo in opozoril, da je bil Ben-Gvir obsojen zaradi spodbujanja rasizma in podpiranja teroristične organizacije.

Na univerzi Yale je proti njemu poletela plastenka vode, pri čemer je bila aretirana ena oseba. Njegov obisk je bil predčasno sklenjen, potem ko so poslopje v katerem je nastopil obkrožili protestniki, ki so zahtevali konec izraelskega nasilja proti Palestincem.