Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu po porazu proti Srbiji z 69:74 osvojila končno šesto mesto.

V slovenski izbrani vrsti je bil na tekmi za peto mesto najbolj učinkovit Samed Grošić z 18 točkami, Mark Morano Mahmutovič in Lovro Faganel sta dosegla po 16 točk.

Slovenski košarkarski upi so pod vodstvom selektorja Domna Zevnika v skupinskem delu tekmovanja dosegli dve zmagi in doživeli en poraz. Premagali so Latvijce s 93:76 in Belgijce s 105:52 ter izgubili proti Špancem s 69:97. V osmini finala so bili boljši od Grkov s 103:72, v četrtfinalu pa klonili proti Francozom z 58:80. Na sobotni tekmi so si po zmagi nad Nemci z 91:78 izborili tekmo za peto mesto.

Finalna tekma med Francijo in Španijo se bo začela ob 21. uri, tekma za tretje mesto med Italijo in Latvijo pa ob 18.30.

Preberite še: