Prva potrjena primera koronavirusa tudi v premier league

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec londonskega Chelseaja Callum Hudson-Odoi in trener mestnega tekmeca Arsenala Mikel Arteta sta prva nogometna primera v elitnem angleškem ligaškem tekmovanju premier league, ki sta bila pozitivna na testu za novi koronavirus, so zapisale številne agencije.

Devetnajstletni Hudson-Odoi je v ponedeljek kazal simptome prehlada, izvid testa pa je pokazal, da je bil pozitiven za novi koronovirus. Vodstvo kluba iz zahodnega dela Londona je nemudoma izoliralo celotno moštvo, trenersko osebje in uslužbence kluba v skladu z britanskimi vladnimi zdravstvenimi smernicami, so sporočili iz Chelseaja.

Mikel Arteta Foto: Reuters

Oboleli tudi trener moštva Arsenala

Podobna novica je prišla iz severnega dela Londona, kjer domuje nogometno moštvo Arsenal. V glavni vlogi se je znašel strateg Arteta, ki je konec minulega leta prevzel strokovne vajeti pri topničarjih od svojega rojaka Unaija Emeryja.

Potem, ko je bil Arteta pozitiven na testu za novi koronovirus, je londonska ekipa že prestavila sobotno ligaško tekmo proti Brightonu, Španec pa je odšel v izolacijo.

"To je zares veliko razočaranje zame, na delo se bom vrnil tako, ko mi bodo dovolili," je v zvezi s tem dejal Arteta. Poleg njega so v karanteni tudi vsi nogometaši prve ekipe in uslužbenci kluba, ki bedijo nad elitno zasedbo iz severnega Londona.

Primerov bo bržkone še več. Iz preventivnih razlogov je v izolaciji tudi že francoski nogometaš Manchester Cityja Benjamin Mendy.

V Veliki Britaniji so do zdaj zabeležili 590 primerov okužbe z novim koronavirusom, deset oseb je podleglo bolezni covid-19, piše STA.