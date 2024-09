Ko so topničarji v sredo v angleškem ligaškem pokalu nadigrali tretjeligaša Bolton Wanderers in ga na domačem Emiratesu odpravili kar s 5:1, je londonski klub z bogato zgodovino pozdravil novega rekorderja. Trener Mikel Arteta se je odločil, da bo poškodovanega prvega vratarja Davida Rayo med vratnicama zamenjal 16-letni debitant Jack Porter.

Verjetno bi pred njim prišel v poštev še 35-letni brazilski veteran Neto, ki je to sezono že branil v tem tekmovanju za Bournemouth, tako da ni mogel kandidirati za nastop. Arteta se je tako odločil za najstnika, ki se je takoj zapisal v zgodovino. Postal je najmlajši nogometaš Arsenala, ki je kdajkoli zaigral od prve minute.

Fabregasov rekord popravil za okroglih sto dni

Jack Porter je prvi nastop od prve minute za Arsenal dočakal že pri 16 letih. Foto: Guliverimage "To je bil velik korak za Jacka. Njegova družina je bila zelo živčna, a se je odlično spopadel s pritiskom. To je bil zanj zelo pozitiven večer," je Arteta pohvalil mladega vratarja, ki je od prve minute branil za Londončane pri 16 letih in 77 dneh. S tem je prejšnji klubski rekord izboljšal za okroglih sto dni in prehitel legendarnega Španca Cesca Fabregasa, ki je zdaj trener italijanskega prvoligaša Coma.

Fabregas je za Arsenal pod vodstvom nepozabnega Arsena Wengerja prvič nastopil od prve minute pri 16 letih in 177 dneh. Tudi on je takšno priložnost dočakal na tekmi angleškega ligaškega pokala, pred 21 leti proti Rotherhamu. Takrat je Arsenal igral domače tekme še na Highburyju.

Porter je tako mlad, da mora še počakati slabo leto do trenutka, ko bo lahko sklenil prvo profesionalno pogodbo s klubom. V Angliji je to namreč mogoče šele po 17. rojstnem dnevu.

Kar nekaj jih je moralo zjutraj v šolo

Festival najstnikov v dresu Arsenala na Emiratesu je imenitno začinil 17-letni napadalec Ethan Nwaneri. Rekorder premier lige, saj je kot pozna zamenjava prvič zaigral za Arsenal že pri 15 letih, se je med strelce vpisal kar dvakrat.

Ethan Nwaneri je mrežo Boltona, ki je trenutno v tretji ligi (League One) na skromnem 19. mestu, zatresel dvakrat. Foto: Guliverimage

"Ethan je bil res dober. Bil je močan. Počuti se že kot del nas, je samozavesten in prepričan v svoje zmožnosti," ga je pohvalil Arteta, ki je na tekmi ponudil priložnost kar šestim nogometašem, starim 18 let ali manj. "Je kar nekaj igralcev, ki morajo jutri zgodaj v šolo," se je pošalil španski strateg, ki je znova poslal v ogenj 17-letnega Mylesa Lewisa-Skellyja. Ta je zaigral tudi na nedavnem derbiju z Manchester Cityjem (2:2) in po tekmi postal tarča provokacij Erlinga Haalanda. Le dan po tekmi je postal polnoleten.

Myles Lewis-Skelly, ki ga je konec prejšnjega tedna na Etihadu "zmerjal" Erling Haaland, je danes dopolnil 18 let. Foto: Reuters

Nastopili so tudi trije 18-letni upi Arsenala. To so Anglež Josh Nichols, Albanec Maldini Kacurri in Nizozemec Ismeal Kabia. "Priložnost smo dali številnim igralcem iz naše akademije. Odlično so se odzvali. Prekrasno je bilo spremljati njihove odzive. To je bil čudovit večer," Arteta po pogumni potezi, da zaupa nastop tako velikemu številu najstnikov, ni skrival zadovoljstva.

V prihodnje ga čakajo težji izzivi. Najprej domača tekma z Leicester Cityjem na prvenstvu, nato bo v ligi prvakov na Emiratesu gostoval še PSG.