Arsenal je bil na derbiju petega kroga angleške premier lige le nekaj sekund oddaljen od zmage nad aktualnim prvakom Manchester Cityjem, nakar je v osmi minuti dodatka drugega polčasa za končni izid 2:2 zadel John Stones. Topničarji so sicer celoten drugi polčas odigrali z igralcem manj. Sinjemodri so zdaj na vrhu lestvice s 13 točkami. Imajo eno več od Liverpoola in Aston Ville ter dve več od Arsenala.

Gabriel je z glavo zadel za vodstvo Arsenala z 2:1. Foto: Reuters Manchester City in Arsenal, ki sta se v prejšnjih dveh sezonah borila za naslov angleškega prvaka, sta se v novi sezoni prvič srečala že v petem krogu. Z golom koga drugega kot Erlinga Haalanda so sinjemodri povedli že v deveti minuti (po lepi podaji Savinha). To je bil njegov že deseti ligaški gol to sezono. V 15. minuti bi lahko vodili že z 2:0, a je Ilkay Gündogan zadel okvir vrat.

Že sredi polčasa pa se je tekma obrnila. Najprej je zaradi nove poškodbe z zelenice moral Rodri, zamenjal ga je Mateo Kovačić. Minuto pozneje je Arsenal izenačil, lep gol je dosegel Riccardo Calafiori. V sodnikovem dodatku prvega dela igre so z zadetkom Gabriela z glavo topničarji že vodili z 2:1. Podal mu je Bukayo Saka. To je bila njuna druga izvrstna priložnost po podaji iz kota. So pa gostje v kar osemminutnem dodatku prvega polčasa ostali z igralcem manj, saj je drugi rumeni karton prejel Leandro Trossard.

Z igralcem manj je londonska ekipa v drugem polčasu trpela. Vratar David Raya je v 59. minuti zaustavil strel z glavo Haalanda, tri minute pozneje je sledil še poskus Joška Gvardiola. Hrvatu je ob koncu tekme Raya še enkrat izvrstno branil. Ko se je že zdelo, da bodo gostje odnesli vse tri točke iz Manchestra, pa je v osmi minuti sodnikovega dodatka John Stones odbitek poslal v mrežo. In tako je City ostal vodilna ekipa lige, čeprav prvič v sezoni ni zmagala.

John Stones je v sodnikovem dodatku zadel za remi na derbiju med Cityjem in Arsenalom. Foto: Reuters

Darwin Nuñez je zadel za zmago Liverpoola s 3:0. Foto: Reuters Do četrte zmage je v petem krogu angleške premier lige prišel Liverpool, in to s tremi goli v razmaku dobrih deset minut. Luis Díaz je zadel v 26. in 28. minuti, Darwin Nuñez pa je končni izid 3:0 postavil v 37. Četrtič so zmagali tudi nogometaši Aston Ville, ki so bili s 3:1 boljši od Wolverhamptona. Obe ekipi imata na vrhu prvenstvene lestvice po 12 točk. Toliko jih ima tudi Manchester City, ki pa po štirih zmagah na uvodnih štirih tekmah peto igra v nedeljo. To bo derbi s tekmecem za naslov prvaka iz minulih dveh sezon, z Arsenalom. Ta je pri desetih točkah.

Chelsea je na krilih Nicolasa Jacksona, ki je zabil v četrti in 18. minuti, ob polčasu vodil z 0:2. Kmalu po prihodu iz garderob je vodstvo povišal Cole Palmer in postavil končni izid srečanja. West Ham tako ostaja v spodnji polovici lestvice, modri pa se vztrajno bližajo vrhu. Ponovno so razočarali rdeči vragi, ki so brez zadetkov remizirali s Crystal Palaceom in ostajajo v spodnji polovici prvenstvene lestvice.

