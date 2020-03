Kako Tom Hanks in žena ostajata prisebna v izolaciji #video

Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson sta pred nekaj dnevi sporočila, da sta ena od tistih, ki sta zbolela za koronavirusom. Okužbo so jima potrdili v Avstraliji, kjer do nadaljnjega ostajata v karanteni, "kolikor dolgo bo treba, da virusa ne bosta širila naokrog", je pred dnevi zapisal 63-letni igralec.

Zakonca sta v deželo tam spodaj sicer prišla zaradi Tomovega snemanja filma o življenju Elvisa Presleyja.

S humorjem ostajata optimistična

Zvezdnik je, takoj, ko je izvedel, da sta z ženo pozitivna na koronavirus, o tem obvestil svoje oboževalce in jim obljubil, da jih bo sproti obveščal o svojem stanju. Nazadnje je z njimi tako delil fotografijo toasta, premazanega s priljubljenim avstralskim namazom Vegemite, skupaj s plišastim kengurujčkom in koalo.

"Hvala pomočnikom. Pazimo nase in drug na drugega," je zapisal in se šaljivo podpisal s "Hanx".

Njegova žena, ki je sicer tudi pevka, je medtem sestavila seznam pesmi, s katerimi lažje prebija čas v karanteni, in ga s pomočjo sledilcev na Twitterju poimenovala "Quarantunes", nato pa seznam pesmi prek družbenega omrežja delila tudi z oboževalci. Na njem so med drugim pesmi Locked Up, Dancing With Myself, All By Myself, I Will Survive, I Want to Break Free, Stronger (What Doesn't Kill You), Night Fever, U Can't Touch This in Stuck With You.

And the winner for the quarantine playlist naming is QUARANTUNES! Head to @Spotify to listen https://t.co/vue00ncheT — Rita Wilson (@RitaWilson) March 13, 2020

Zakonca v stiku z veliko ljudmi, epidemiologi jih zdaj iščejo

Medtem pa epidemiologi iščejo vse ljudi, ki so bili pred tem v stiku s slavnima zakoncema, saj sta se v dneh pred okužbo zadrževala na številnih obljudenih krajih, kot sta slavna plaža Bondi Beach in slovita avstralska operna hiša. Tu je Rita celo nastopila pred približno 200 ljudmi, prav tako je imela nastop v enem od hotelov v mestu Brisbane, gostili so jo tudi v oddaji Today Show.

Poleg tega sta se na svojih izletih srečevala s kar nekaj oboževalci, se z njimi rokovala in fotografirala. Epidemiologi iz organizacije Queensland Health zato zdaj prosijo vse iz Sydneyja, Brisbana in Gold Coasta, ki so se družili s slavnim parom, naj se jim javijo, saj so se od Toma in Rite morda okužili s koronavirusom.

