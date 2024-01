Igralec začel kampanjo proti nasilju z noži #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski igralec in pevec Idris Elba je začel kampanjo proti nasilju z noži v Združenem kraljestvu, kjer v napadih vedno znova umirajo mladi. "Ne morem molčati, medtem ko v teh brutalnih in brezsrčnih zločinih umre vedno več mladih," je povedal.

Ob začetku šolskega leta preveč mladih manjka v razredih in preveč družin žaluje za izgubo mladega bližnjega, besede 51-letnega igralca povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kampanja Ne ustavi svoje prihodnosti med drugim poziva k prepovedi mačet in t. i. zombijevskih nožev z dolgimi rezili. Vlada je strožje omejitve napovedala že poleti, a jih še ni uvedla. Elba je kritičen do parlamenta, da temu vprašanju ne posveča dovolj pozornosti.

Izdal pesem z naslovom Knives Down

S kampanjo zahteva več denarja za pomoč mladim. Prav tako je po njegovem mnenju potrebno medstrankarsko zavezništvo za boj proti nasilju z noži, poleg tega bi bilo k sodelovanju treba pritegniti tehnološka podjetja. "Orožje se vsak dan oglašuje na spletu in prodaja otrokom," je na spletni strani kampanje kritičen Elba, ki je izdal tudi pesem z naslovom Knives Down.

V Združenem kraljestvu je po pisanju dpa še vedno pogost smrtni izid zaradi nasilja z noži. Septembra so v Londonu na poti v šolo zabodli 15-letno dekle, 17-letnika so aretirali. Primer je povzročil žalost in grozo. Na silvestrovo pa je bil v Londonu zaboden 16-letnik, ki je šel s prijatelji gledat ognjemet. Policija preiskuje enako starega najstnika, ki je obtožen umora.

Preberite tudi: