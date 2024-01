Med oddajo vdrli na nacionalno televizijo #video

Oboroženi napadalci so v torek vdrli v studio ekvadorske nacionalne televizije in za talce držali novinarje, ki so obupano prosili za pomoč gledalce. Policija je na koncu uspela napadalce prijeti in rešiti vse talce. Ekvador v zadnjih tednih pretresajo nasilni dogodki, zaradi katerih je v državi od ponedeljka razglašeno izredno stanje.

V Ekvadorju so po pobegu šefa enega od mamilarskih kartelov in nemirih, ki so po tem izbruhnili v več zaporih v državi, v ponedeljek razglasili izredne razmere. Kljub poostrenemu nadzoru je skupini oboroženih moških med eno od oddaj uspelo vdreti na nacionalno televizijo TC Televisión, kjer so za talce vzeli zaposlene in začeli groziti s puškami in bombami.

Napadalci so imeli kapuce, enega pa naj bi bilo slišati, kako je rekel: "V etru smo, da vedo, da se z mafijo ne igramo." Slišali naj bi jih tudi kričati: "Ne policija!" Nekateri naj bi tudi gestikulirali prepoznavne znake tolpe.

"Vse nas hočejo pobiti," je bilo v živo med oddajo mogoče slišati vpitje novinarjev. Ista sporočila naj bi bil zaposleni posredovali službam za nujno pomoč in prek raznih skupin na družbenih omrežjih. Na srečo je policija uspešno posredovala in napadalce prijela, mediji pa ne poročajo o žrtvah ali poškodovanih.

Ecuadorian National Police have Stormed and Recaptured the TC Television Studio resulting in the Arrest of several Terrorists and the Release of all Hostages. pic.twitter.com/9LEJVj03QE — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2024

Val nasilja se je v Ekvadorju okrepil, potem ko je v nedeljo iz zapora pobegnil vodja vplivnega narkokartela Los Choneros Jose Adolfo Macias, znan kot Fito. 44-letnik, ki naj bi vlival strah v kosti svojih sojetnikov, naj bi pobegnil le nekaj ur pred prihodom policije, ki je izvajala nadzor na območju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.