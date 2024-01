Izredne razmere v Ekvadorju: šef mamilarskega kartela pobegnil iz zapora #video

V Ekvadorju so po pobegu šefa enega od mamilarskih kartelov in nemirih, ki so po tem izbruhnili v več zaporih v državi, v ponedeljek razglasili izredne razmere. Na ulicah so vojaki, v nočnem času velja prepoved gibanja na prostem, pravica do zbiranja je omejena. Obenem oblasti intenzivno iščejo ubežnika, ki ga označujejo za izjemno nevarnega.

Vodja vplivnega narkokartela Los Choneros Jose Adolfo Macias, znan kot Fito, je v nedeljo izginil iz zapora v mestu Guayaquil. 44-letnik, ki naj bi vlival strah v kosti svojih sojetnikov, naj bi pobegnil le nekaj ur pred prihodom policije, ki je izvajala nadzor na območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

V zaporu naj bi imel pomoč uslužbencev

Glede na prve ugotovitve naj bi Fitu, ki je bil zaradi organiziranega kriminala, trgovine z drogami in umora leta 2011 obsojen na 34 let zapora, pri begu pomagala dva uslužbenca zapora. Gre za njegov drugi pobeg – leta 2013 so ga ponovno ujeli po treh mesecih na begu. Avgusta so ga zaradi domnevne vpletenosti v umor predsedniškega kandidata premestili v najstrožje varovan zapor.

Foto: Reuters

Fita intenzivno iščejo tudi s pomočjo vojakov, ki jih je na ulice v okviru 60-dnevnih izrednih razmer poslal predsednik Daniel Noboa. Posebna pooblastila, ki jih varnostni organi s tem pridobijo, jim bodo po njegovem prepričanju pomagala v boju s kriminalci, ki jih je Noboa označil kot narkoteroriste.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Po pobegu so v zaporih v šestih od 24 pokrajin v državi izbruhnili nemiri, nekaj paznikov so zaporniki zajeli za talce. V kaznilnice so prispeli tako močno oborožena policija kot vojaki, ki so odtlej že objavili fotografije zapornikov, zbranih na dvoriščih. Ranjenih naj ne bi bilo.

Ekvador je dolgo veljal za mirno oazo med vodilnima izvoznikoma kokaina Kolumbijo in Perujem, v zadnjih letih pa je tudi tam izbruhnilo nasilje, saj se v državi za prevlado spopadajo tolpe, povezane z mehiškimi in kolumbijskimi karteli. V pretežni meri se spopadi odvijajo v zaporih, kjer imajo mafijski šefi, kot je Fito, velik vpliv. Od leta 2021 je bilo ubitih okrog 460 zapornikov.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Noboa je novembra lani prišel na oblast z obljubami, da bo zatrl tolpe in slabe varnostne razmere. Med drugim je predlagal vzpostavitev ločenega pravosodnega sistema za najresnejša kazniva dejanja in zapiranje najhujših kriminalcev na ladjah stran od obale.