Streljanje na predbožični zabavi ni bilo edino, mrtvih najmanj 20 ljudi #video

Mehiško tožilstvo je v nedeljo poročalo o treh strelskih napadih z več smrtnimi žrtvami, navaja ameriška televizija ABC. V osrednji Mehiki je bilo v strelskem napadu 12 žrtev, po štiri smrtne žrtve pa so zahtevali napadi v mestih Salamanca in Tulum.

V mestu Salvatierra v zvezni državi Guanajuato so napadalci ustrelili in ubili 12 ljudi, ki so zapuščali predbožično zabavo. Guanajuato velja za eno najbolj nasilnih držav v Mehiki, predvsem na račun aktivnosti kriminalnih združb. V omenjenem mestu pa se za prevlado borita mamilarska kartela Jalisco in Sinaloa.

Mehiško državno tožilstvo navaja tudi napad v mestu Salamanca s štirimi žrtvami in turističnem mestu Tulum na karibski obali, kjer je napad v baru prav tako zahteval štiri življenja. V Tumu naj bi nasilje izbruhnilo zaradi delitve plena od prodaje mamil.

Tokrat v napadu niso umrli turisti, se je pa to že zgodilo v preteklosti. State Department je letos izdal svarilo ameriškim turistom, naj bodo izjemno previdni, če potujejo v mesta, kot so Tulum, Cancun in Playa del Carmen, je poročala STA.