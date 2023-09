Srečni par je v mestu San Pedro v Sinaloi v Mehiki z družino proslavljal novico o nosečnosti, razkritje spola pa sta zaupala pilotu letala piper PA-25-235 pawnee, ki je imel nalogo, da nad njima med preletom odvrže rožnat ali moder prah, kar bo razkrilo spol otroka.

Trenutek za tem, ko je pilot Luis Angelo N. odvrgel rožnati prah in razkril, da bo na svet prijokala deklica, je letalo obrnilo na bok, eno od kril letala pa se je prelomilo.

Bodoča starša sta se, preden sta se zavedla tragedije, objemala in poljubljala, letalo pa je nedaleč stran strmoglavilo. 32-letnega pilota so hitro prepeljali v bolnišnico, a je zaradi hudih poškodb umrl.

🚨#Breaking: Terrifying footage of a gender reveal party turns tragic as hired pilot crashes and dies in plane crash.



📌#Sinaloa | #Mexico



👀 A hired pilot in a small Piper PA-25 plane experiences a shallow dive before trying pull out as it stalls in the air, and then… pic.twitter.com/843t7tLzSq