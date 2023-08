V Avstraliji je med vojaškimi vajami danes strmoglavil ameriški hibridni zrakoplov osprey, pri čemer so umrli najmanj trije ameriški marinci, so potrdili pri ameriški vojski. Na krovu je bilo skupno 23 ameriških marincev. Najmanj pet jih je v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je zgodila na oddaljenem otoku Melville, severno od Avstralije. Pet marincev so rešili s prizorišča nesreče in jih prepeljali v bolnišnico na celino, je sporočila policija zvezne države Severni teritorij.

Avstralski vojaki v nesrečo niso bili vpleteni

Pri avstralskem obrambnem ministrstvu so potrdili, da je ameriški zrakoplov strmoglavil med vertikalnim vzletavanjem in da so bili na njem pripadniki ameriške vojske. Avstralski vojaki niso bili vpleteni v nesrečo, so dodali.

Zrakoplov je bil del vojaških vaj Predators Run, pri katerih poleg ZDA in Avstralije sodelujejo med drugim še vojaki iz Indonezije in Filipinov.

Osprey so hibridni zrakoplovi, saj lahko vzletavajo kot helikopterji vertikalno ali pa kot propelerska letala, veljajo tudi za hitrejše od helikopterjev. So pa v preteklosti zaradi več nesreč že večkrat podvomili v njihovo varnost. Med drugim je leta 2000 v nesreči ospreya med vajo v ameriški zvezni državi Arizona umrlo 19 marincev, poroča AFP.