V eksploziji na bencinskem servisu en mrtev in več poškodovanih

Oseba, ki je umrla, je sicer podlegla infarktu, in ne opeklinam, je danes pojasnilo romunsko notranje ministrstvo. Med 57 poškodovanimi je 39 gasilcev in po dva policista in žandarja. Prebivalce v bližini nesreče so preventivno evakuirali.

Nesreča se je zgodila na bencinskem servisu z avtoplinom v kraju Crevedia, okoli 20 kilometrov severozahodno od Bukarešte. Gasilcem je uspelo ponoči pogasiti požar, ki je izbruhnil po eksploziji. Vzrok eksplozije še ni znan, primer preiskuje romunsko tožilstvo.