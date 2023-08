Helikopter strmoglavil na stanovanjsko hišo: umrla pilot in stanovalec #video

Gasilsko-reševalni helikopter je v ponedeljek zjutraj strmoglavil na stanovanjsko hišo v bližini letališča Pompano Beach Airpark.

Helikopter je kmalu po vzletu zagorel, nato pa strmoglavil na stanovanjsko naselje blizu Fort Lauderdala na Floridi, pri čemer sta umrla pilot na krovu in stanovalec na tleh, so sporočile oblasti. Druga dva človeka na krovu in še dva v stanovanjskem kompleksu so se poškodovali.

Pilot gasilske reševalne enote okrožja Broward, 49-letni Terryson Jackson, in ženska sta umrla, ko je helikopter šerifovega urada Broward strmoglavil na streho stanovanjskega kompleksa po vzletu z letališča Pompano Beach Airpark okoli 8.45 zjutraj, je povedal šerif Gregory Tony. Preostale štiri poškodovane so prepeljali v bolnišnico in pričakujejo, da bodo preživeli.

Preživela stanovalka: Mislila sem, da je eksplodirala bomba

Victoria Walczak, ki je bila med strmoglavljenjem v stanovanjski hiši, je dejala, da je bila nesreča glasnejša od grmenja. "Mislila sem, da je eksplodirala bomba," je povedala za časopis. Nacionalni odbor za varnost v prometu nesrečo še preiskuje.​

Videoposnetek, objavljen na spletu, prikazuje plamene, ki prihajajo iz sredinskega dela helikopterja, medtem ko se za njim pojavi dolg oblak dima. Nato se zdi, da se helikopter zlomi na pol, se začne spiralno vrteti in pade na streho hiše. Posnetek iz drugega kota je pokazal, da se lopatice propelerja niso vrtele hitro.