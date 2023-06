Po strmoglavljenju helikopterja na Hrvaškem našli še tretje truplo

Reševalci so v kanjonu reke Čikole našli razbitine ter dve trupli, medtem ko se je iskanje tretjega člana posadke nadaljevalo. Njegovo truplo so našli danes popoldne.

Po strmoglavljenju helikopterja madžarske vojske na Hrvaškem so danes našli še truplo tretjega člana posadke, je sporočilo hrvaško ministrstvo za obrambo. Reševalci so že v sredo našli trupli dveh pripadnikov madžarskih zračnih sil, potem ko je njihov helikopter strmoglavil pri Pakovem Selu v šibeniško-kninski županiji.

Madžarski helikopter airbus H145M je bil na usposabljanju v mednarodnem centru za usposabljanje specialnih letalskih sil v vojašnici hrvaške vojske, ko je v sredo okoli 12. ure strmoglavil v bližini Drniša, pri Pakovem Selu, medtem ko se je vračal z naloge na letališče v Zemuniku Donjem.

V strmoglavljenju so umrli trije člani posadke. Reševalci so v kanjonu reke Čikole našli razbitine in dve trupli, medtem ko se je iskanje tretjega člana posadke nadaljevalo. Njegovo truplo so našli danes popoldne, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški portal Telegram je, sklicujoč se na več virov, v sredo poročal, da je helikopter strmoglavil po tem, ko je zadel jeklenico pri kanjonu reke Čikole. Ob tem so dodali, da ni jasno, zakaj je helikopter letel tako nizko, in da je strmoglavil tik pred izlivom Čikole v Krko.