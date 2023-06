V okolici Brežic umrl traktorist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 8.30 se je v naselju Pišece v občini Brežice občan prevrnil s traktorjem. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka, je zapisano v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško in PGD Pišece so zavarovali kraj nesreče, pomagali ekipi NMP Brežice pri oskrbi poškodovanega, odklopili akumulator na traktorju in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.