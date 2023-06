Celje: štirje mladoletniki ukradli avto, sledila je prometna nesreča

Celjski policisti so sporočili, da je mladoletni voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tri stoječa vozila, pri čemer k sreči ni bil nihče poškodovan. Policisti so kasneje ugotovili, da se je mladoletnik vozil v ukradenem vozilu, ki so ga vozniku pomagali ukrasti mladoletni sopotnik in dve mladoletni dekleti, ki med trčenjem nista bili v vozilu. Pred krajo avtomobila so vlomili še v en objekt.