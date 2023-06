Policija išče voznika električnega skiroja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek se je na kolesarski stezi v Tivoliju v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik električnega skiroja in kolesarka. Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik skiroja trčil v kolesarko, ki je padla in se lažje poškodovala. Udeleženca sta se po trčenju pogovarjala. Voznik skiroja je kolesarki ponudil pomoč, ki pa je ni hotela. Oba sta nato s kraja odšla, ne da bi si izmenjala podatke.

Kolesarka je zdravniško pomoč iskala naknadno, zato so o nesreči obvestili tudi policijo. Zaradi izvedbe postopka policisti voznika električnega skiroja prosijo, da se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Šiška oziroma pokliče na telefonsko številko 01 583 37 00 ali 113.