V bližini Los Angelesa strmoglavilo zasebno letalo, vsi potniki umrli #video

V soboto zgodaj zjutraj je v bližini letališča French Valley v ameriški zvezni državi Kalifornija strmoglavilo in zgorelo manjše zasebno letalo, na krovu katerega je bilo šest ljudi. Vsi so v nesreči umrli, so sporočile lokalne in zvezne oblasti. Letalo je sicer potovalo iz Las Vegasa in strmoglavilo približno 137 kilometrov južno od Los Angelesa, poroča agencija Reuters.

Vsi potniki in pilot, ki so umrli, so bili odrasli, je na novinarski konferenci po nesreči sporočil letalski preiskovalec pri Agenciji za varnost v prometu (NTSB) Elliott Simpson.

Za nesrečo naj bi bil kriv vremenski pojav

Pojasnil je, da je zasebno letalo tipa Cessna C550 strmoglavilo približno 152 metrov od vzletno-pristajalne steze na majhnem letališču, potem ko je poskusilo pristati, ko se je na tem območju pojavil vremenski pojav morske plasti (apveling). "Zdelo se je, da pogoji ustrezajo minimalnim standardom za pristanek na letališču," je še dodal.

Iz šerifovega urada v okrožju Riverside, kjer se nahaja letališče French Valley, so sporočili, da so na polju ob letališču našli letalo, ki je bilo v celoti zajeto v plamenih, in da je bilo šest potnikov na kraju dogodka razglašenih za mrtve.

Agencija za varnost v prometu bo nadaljevala s preiskavo nesreče, več rezultatov pa pričakujejo v naslednjih dveh tednih.