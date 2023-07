Razkrivamo podrobnosti incidenta na letalu Easyjet na Brniku #video

Več kot 150 potnikov, ki so zaradi incidenta na krovu letala za London včeraj obtičali na brniškem letališču, je danes popoldne le poletelo proti britanski prestolnici. Kaj jih je prizemljilo za več kot 24 ur? Bili so že na poti na vzletno stezo, ko jim je pošteno zagodla slovenska državljanka, ki se je nasilno in nedostojno vedla do drugih na letalu. Dogajanje je bilo očitno tako burno, da se je posadka odločila, da izkrca vse potnike, let pa odpove.

Namesto da bi uživali ob kavi s pogledom na londonski Big Ben, se je 183 potnikov tudi 24 ur po načrtovanem letu moralo zadovoljiti s kavo in s pogledom na brniški letališki kontrolni stolp. Včeraj je namreč na letu za London pri britanskem prevozniku Easyjet prišlo do izgreda. Ko se je letalo že pripravljalo, da bi vzletelo, je pilot potnikom sporočil, da je v kabini prišlo do konflikta med dvema potnicama.

"Pilot se je odločil, da letalo ne bo vzletelo, ampak se vrnilo na ploščad, kjer so se izpeljali vse za to predvidene postopke, obvestili letališko policijo in ambulantne službe, ker je bilo sporočeno, da je prišlo do lažjih poškodb," je povedal vodja operativnih storitev pri Fraportu Ljubo Moštrokol.

Slovenska potnica kršila javni red in mir

"Z zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je na letalu ena izmed potnic kršila javni red in mir s tem, da se je nedostojno in tudi nasilno vedla do drugih oseb na letalu," je dodal predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj Roland Brajič.

Če so bili zaradi podobne drame, ki se je pred dnevi odvijala na letalu iz Zadra proti Londonu, ko je 27-letni Britanec pod vplivom substanc poskušal na silo odpreti vrata leta, nekateri prepričani, da tudi v ozadju včerajšnjega dogodka stoji tuji državljan, pa to ne drži.

"Kršiteljica je bila državljanka Slovenije, stara 21 let, ena izmed oškodovank je bila potnica, stara 60 let, tudi državljanka Slovenije, in potem še ena udeleženka, ki pa je bila del osebja posadke letala, stara 29 let in tuja državljanka," je pojasnil Brajič.

Na letalu je bilo 183 potnikov, vsi so obtičali na tleh

Na letalu je bilo 183 potnikov in šest članov posadke. Zaradi razgrajajoče Slovenke so izkrcali prav vse potnike, saj za poškodovano stevardeso niso našli zamenjave, letalo pa je proti britanski prestolnici na koncu odletelo prazno.

"Seveda potniki niso bili zadovoljni. Da bi imeli mi zaradi preostalih potnikov kakšne težave, to pa ne. Mi smo svoje postopke zapeljali, pomagali potnikom, ker je bil let prestavljen na danes, tako da so dobili namestitev, prevoz, vse, kar jim v takih primerih pripada," je dodal Moštrokol.

Stroške je krila družba Easyjet, ki je v današnjem popoldnevu organizirala nadomestni let. Tako na letališču kot policiji so bili bolj skopi z informacijami o dogajanju, razgovorili pa so se potniki.

"Mlajša ženska je s telefona spuščala zelo glasno glasbo in gospa ob njej jo je prosila, naj jo utiša ali pa si nadene slušalke. In je preprosto ..." je pojasnila angleška turistka Jenny.

"/.../ Znorela, udarila je gospo, da je z glavo priletela v okno. Osebje jo je poskušalo umiriti zaradi neprimernega obnašanja in jo ustaviti," jo je dopolnil angleški turist Roger. A 21-letnica je, namesto da bi se umirila, le še bolj znorela in napadla še osebje. "Zgrabila je za roko stevardese in jo opraskala, nato pa jo je še ugriznila. Obe ženski, ki ju je napadla, sta potrebovali zdravniško pomoč," je še dodal Roger.

Slovenka je po besedah turistov dodobra prestrašila preostale potnike na letalu.

Kakšen postopek čaka Slovenko?

Nesrečni potniki so do tega trenutka že prispeli na londonsko letališče Gawick, kaj pa čaka Slovenko?

"Gre za prekršek po prvem odstavku šestega člena zakona o varstvu javnega reda in miru, za ta prekršek pa je predvidena globa 250 evrov in 38 centov," je pojasnil Brajič.

Nekateri turisti so globo in kazen označili za absolutno prenizki. Potovanj z letali slovenski potnici ne more prepovedati ne policija in ne letališče. To lahko stori le letalska družba, ki pa informacij, ali bo kakorkoli kaznovala 21-letnico, ni posredovala.