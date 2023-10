Zrušila se je streha cerkve, pod ruševinami ujeti tudi otroci #video

V mestu Ciudad Madero se je porušila streha cerkve Santa Cruz ravno v času krsta, ko je bilo v cerkvi okoli sto ljudi. 49 so jih prepeljali v bolnišnico, devet ljudi je izgubilo življenje, okoli 20 ljudi pa je še vedno ujetih pod ruševinami, med njimi tudi otroci.

V času nesreče naj bi v cerkvi ravno potekal krst. "Preživljamo zelo težek trenutek. Streha cerkve se je zrušila med obhajanjem evharistije," je sporočil lokalni škof Jose Armando Alvarez.

"Cerkev je bila nabito polna, v njej je bilo kakšnih sto ljudi. Udeleženci so bili postavljeni v vrsto pred oltarjem, kjer so prejemali obhajilo – nekakšen vrhunec katoliške maše. Takrat se je nad njimi vdrla streha, padale so opeke, beton in tudi jeklene podporne strukture," je za BBC povedal lokalni novinar Franc Contreras.

Na prizorišču so številni gasilci, reševalci, policisti in vojaki. Na družbenih omrežjih se pojavljajo objave, kjer pozivajo k pomoči z medicinskim in reševalnim materialom za tiste, ki iščejo preživele. Na kraju tragične nesreče se zbirajo tudi domačini, ki iščejo morebitne preživele.

Zaenkrat še ni jasno, zakaj se je streha nenadno zrušila.

Foto: Reuters