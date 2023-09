V Mehiki razkrili domnevni trupli Nezemljanov #video

Mehiško in svetovno javnost je razburkala predstavitev dveh domnevnih trupel Nezemljanov, starih okoli tisoč let.

V torek je pred predstavnike mehiškega kongresa stopil novinar in samooklicani strokovnjak za nezemeljske oblike življenja Jaime Maussan, ki je politikom predstavil nenavadni najdbi – fosilizirani domnevni trupli Nezemljanov, ki so ju našli leta 2017 v Peruju.

Poglejte:

Po posnetkih sodeč sta mumiji precej podobni Nezemljanom, kakršne smo videli v filmih, imata podolgovati glavi in dolge roke s po tremi prsti. Med zaslišanjem so pokazali tudi domnevne rentgenske slike primerkov in po trditvah Maussana naj bi v enem od trupel bila vidna "jajca".

Foto: Reuters

"Ta primerka nista rezultat evolucije na našem planetu," je pod prisego izjavil pred politiki in povedal, da so znanstveniki mehiške Narodne avtonomne univerze, priznane raziskovalne ustanove, analizirali vzorci trupel in ugotovili, da sta stari med 700 in 1.800 leti. Izjavil je tudi, da so znanstveniki ugotovili, da je skoraj tretjina DNK trupel "neznanega izvora", a je Julieta Fierro, raziskovalka na omenjeni univerzi, te trditve kmalu zatem ovrgla kot "nesmiselne".

"V širnem vesolju nismo sami in to moramo sprejeti," je med pričanjem dejal Maussan in poudaril, da ima javnost pravico biti obveščena o obstoju nezemeljskih bitij in tehnologij.

Foto: Reuters

Domnevni trupli Nezemljanov so našli v puščavskem arheološkem najdišču Nazca v Peruju, znanem po velikih poslikavah, vklesanih v tla, ki so vidne le iz zraka. Njihov izvor še vedno ni povsem pojasnjen, večina strokovnjakov avtorstvo pripisuje staroselcem, nekateri pa so prepričani, da so delo obiskovalcev z drugih planetov.

Jaime Maussan je sicer že leta 2017 trdil, da je v Peruju našel posmrtne ostanke nezemeljskih bitij, a se je nato izkazalo, da je šlo za posmrtne ostanke otroka.