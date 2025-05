Valeria Marquez je bila v torek ustreljena v svojem kozmetičnem salonu Blossom The Beauty Lounge v mestu Zapopan v Mehiki. Tožilstvo je sporočilo, da primer preiskuje kot femicid oziroma umor ženske zaradi spola. Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je povedala, da preiskava še poteka. Trudijo se najti odgovorne in izvedeti, zakaj se je to zgodilo. Ker se je zločin zgodil v državi Jaliscu, kjer deluje znani narkokartel CJNG (Kartel Jalisco Nueva Generación), so se pojavila ugibanja, da je bil morda vpleten le ta.

Mehiška manekenka Valeria Marquez je postala znana leta 2021, ko je zmagala na lepotnem tekmovanju Miss Rostro (Miss Obraz), so zapisali mehiški mediji. Kmalu po tem je začela ustvarjati vsebine na družbenih omrežjih. Delila je nasvete za ličenje in nego, govorila o modi ter delila fotografije s svojih potovanj, pretežno z zasebnih letal in jaht. Na Instagramu jo je spremljalo več kot 223 tisoč sledilcev. Na TikToku je imela še dodatnih sto tisoč sledilcev.

Foto: Reuters

Zadnji trenutki Valerije v prenosu v živo

Ni povsem jasno, kaj se je zgodilo. Marquez je bila med svojim zadnjim prenosom v živo s svojo prijateljico. Čakala je poznanega dostavljalca, da ji dostavi darilo. Ko je prispel je dejala, da jo skrbi, ker prijateljica ne more videti obraza dostavljalca. "Zakaj darila ni samo pustil tukaj? So me hoteli ugrabiti ali kaj?" se je spraševala med prenosom. Medtem ko je držala rožnato plišasto igračo, je pogledala stran od kamere, nato pa se prijela za prsi in trebuh ter padla na stol. Njena prijateljica je nato vzela njen telefon in zaključila prenos.

Družina in prijatelji so se od Valerie poslovili na pogrebu

Napadalca sta prispela z motorjem in jo ustrelila

Policija je prispela na kraj dogodka okoli 18.30 po lokalnem času in potrdila smrt Marquez. Po poročanju oblasti sta pred salon prispela dva moška z motorjem. Eden od njiju je vprašal, ali je ona Valeria. Ko je odgovorila "da", je izvlekel pištolo in jo vsaj dvakrat ustrelil, nato pa pobegnil. Preiskovalci pregledujejo posnetke nadzornih kamer in analizirajo njene objave na družbenih omrežjih, da bi našli namige o napadalcih.

Zapopan je razkošen, a tudi nevaren

Salon se nahaja v bogatem delu mesta Zapopan, ki je sicer videti urejeno in varno, a je v resnici eno najbolj kriminalnih območij v Jaliscu. Po podatkih ameriškega pravosodnega ministrstva je več kot polovica nepremičnin in podjetij tam povezanih s pranjem denarja iz trgovine z drogami. Jalisco je na šestem mestu po številu umorov med vsemi mehiškimi državami – samo od oktobra 2024 do danes jih je bilo 906. Regija je močno pod vplivom kartelov. Le petdeset kilometrov stran od Zapopana je bil marca odkrit vadbeni center za člane kartela. Od leta 2018 je tam izginilo že 15 tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Še en umor na isti dan

Na isti dan, ko so ubili Valerio, je bil le dva kilometra stran ubit tudi nekdanji poslanec Luis Armando Córdoba Díaz, poroča časopis Reforma. Po podatkih države Jalisco kar devetdeset odstotkov zločinov nikoli ne prijavijo policiji ali preiskujejo. Prebivalci tožilstvo že dolgo obtožujejo povezav s karteli, a tožilstvo to zanika.

Tožilstvo trdi, da za zdaj ni dokazov, da bi bil za Valerijin umor odgovoren kakšen kriminalni kartel. Namesto tega meni, da je bil umor storjen, ker je ženska.

Vplivnica je že prej opozorila na bivšega partnerja

Mehiški mediji so poročali, da je Valeria v preteklosti objavila sporočila, v katerih je krivdo za morebitno škodo pripisala svojemu bivšemu partnerju. Župan Zapopana Juan José Frangie je povedal, da njegova pisarna ni prejela nobenih prijav groženj od Valerie.

"Femicid je ena najhujših stvari," je po poročanju agencije AFP dejal župan. Tožilstvo je dodalo, da še vedno nima neposrednih obtožb proti nobeni osebi. "Vse izjave in dokaze, vključno s posnetki in objavami na družbenih omrežjih, preučujemo. Preiskava poteka po posebnem protokolu za femicid in v skladu z načeli zakonitosti, nepristranskosti in spoštovanja človekovih pravic," so zapisali.

V Mehiki je femicid velik problem

Nasilje nad ženskami je v Mehiki velik problem. Med državami Latinske Amerike in Karibov ima Mehika četrto najvišjo stopnjo femicida – za Paragvajem, Urugvajem in Bolivijo.

Po podatkih Združenih narodov je bilo v letu 2023 v Mehiki 1,3 umora na sto tisoč žensk, poroča Reuters. Manj kot 48 ur pred umorom Valerie je bila ubita še Yesenia Lara Gutiérrez, kandidatka za županjo mesta Texistepec v državi Veracruz. Tudi njen umor je bil posnet, saj je bil dogodek prenašan v živo na Facebooku.