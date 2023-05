Razbili so "balkanski kartel nasilja", deloval je tudi v Sloveniji

V sredinih racijah so pripadniki Europola zasegli 148.000 evrov gotovine, 18 kosov strelnega orožja, 2512 kosov streliva in 500 gramov eksploziva z daljinskimi detonatorji. Poleg tega so zasegli tudi več kot 15 kilogramov kokaina, 11 kilogramov heroina, tri kilograme amfetamina, sedem kilogramov marihuane in deset kilogramov hašiša, pa tudi uniforme organov pregona in ponarejene osebne dokumente. (Fotografija je simbolična.)

V sredinih racijah so pripadniki Europola zasegli 148.000 evrov gotovine, 18 kosov strelnega orožja, 2512 kosov streliva in 500 gramov eksploziva z daljinskimi detonatorji. Poleg tega so zasegli tudi več kot 15 kilogramov kokaina, 11 kilogramov heroina, tri kilograme amfetamina, sedem kilogramov marihuane in deset kilogramov hašiša, pa tudi uniforme organov pregona in ponarejene osebne dokumente. (Fotografija je simbolična.) Foto: Shutterstock

V mednarodni operaciji pod vodstvom Europola so prijeli 37 domnevnih članov zelo nasilne hudodelske združbe iz zahodnega Balkana, ki se ukvarja predvsem s tihotapljenjem mamil in strelnega orožja. Petnajst od 37 osumljencev so prijeli v sredinih racijah v Sloveniji, BiH, na Hrvaškem, Nizozemskem, v Italiji, Belgiji in Nemčiji, je danes sporočil Europol.

V mednarodni operaciji so skupno aretirali 37 ljudi, med njimi so jih 15 prijeli med racijami v omenjenih sedmih državah v sredo, je razvidno iz sporočila na spletni strani Evropskega policijskega urada (Europol). Operacijo so koordinirali s poveljniškega mesta Europola v Zagrebu in ob podpori pripadnikov na terenu.

Zelo nasilno hudodelsko združbo, kot jo je opisal Europol, je vodil državljan Bosne in Hercegovine, ki trenutno prestaja štiriletno zaporno kazen v Italiji. Organizacijo kaznivih dejanj je nadaljeval tudi iz zapora, od koder naj bi svojim podrejenim izdajal ukaze in navodila.

V sredinih racijah so pripadniki Europola zasegli 148 tisoč evrov gotovine, 18 kosov strelnega orožja, 2.512 kosov streliva in 500 gramov eksploziva z daljinskimi detonatorji. Poleg tega so zasegli tudi več kot 15 kilogramov kokaina, 11 kilogramov heroina, tri kilograme amfetamina, sedem kilogramov marihuane in deset kilogramov hašiša, pa tudi uniforme organov pregona in ponarejene osebne dokumente.

Mednarodna akcija je sledila zapleteni preiskavi, ki jo je vodila hrvaška generalna policijska uprava v okviru operativne delovne skupine Balkanski kartel, ta združuje preiskovalce iz vse Evrope. Poleg razbitja omenjene hudodelske mreže je ta delovna skupina zaslužna tudi za razbitje največjega mamilarskega kartela na Balkanu, v okviru katerega so pred dvema tednoma v Srbiji aretirali 13 ljudi, so še sporočili iz Europola.