To je mož, ki ga želi mafija za vsako ceno umoriti

Gratteri zdaj kot tožilec na Kalabriji sodeluje v sojenju več kot 330 osumljencem, ki so povezani z mafijsko družbo 'Ndrangheta, predvsem s klanom Mancuso ('Ndragheto sestavlja okoli 150 klanov). 70 osumljencev v tem procesu, ki traja že dve leti, je že obsojenih.

Gratteri je že od leta 1989 pod policijskim varstvom

Gratteri živi pod nenehnim policijskim varstvom in se vozi naokrog v neprebojnem avtomobilu. "S to stopnjo varnosti živim že od leta 1989, ko so streljali na hišo moje zaročenke in jo je nekdo ponoči poklical ter ji dejal, da se bo poročila z mrtvim moškim," je Gratteri povedal novinarju BBC.

Glede na dogajanje pred 30 leti ni druge možnosti. Leta 1992 je tožilca Giovannija Falconeja razstrelila bomba, ki jo je sicilijanska mafija Cosa Nostra postavila pod avtocesto blizu Palerma. Ubila je njega, njegovo ženo in tri policiste. Njegovega kolega Paola Borsellina so dva meseca kasneje umorili z avtomobilom bombo, piše BBC.

V kinu ali restavraciji ni bil že 25 let

Gratteri je novinarju BBC povedal, da pogosto pomisli na umorjene sodnike. "Pogosto se pogovarjam s smrtjo, ker moraš racionalizirati strah, da greš naprej," pravi. "Sicer tega dela ne bi mogel opravljati."

Glavni vir zaslužka za 'Ndrangheto je trgovina z mamili. Na fotografiji: aretacija domnevnih pripadnikov 'Ndranghete leta 2015 po skupni akciji italijanske policije in ameriške FBI. 'Ndrangheta je namreč v eni od newyorških picerij organizirala središče trgovine z mamili. Foto: Guliverimage

Temu boju je Gratteri posvetil svoje življenje oziroma ga žrtvoval zanj. "Nimam življenja," je povedal novinarju. "Če gremo v kavarno, se moramo ustaviti in se o tem pogovoriti z mojo ekipo za zaščito. Nekdo vstopi, da plača, nato pa gremo noter in spijemo kavo. Moramo se ustaviti in se pogovoriti, kje iti na stranišče. V kino ali restavracijo nisem šel že 25 let. Ko želim urejeno pričesko, moj brivec pride v mojo pisarno. Svoje družine skoraj nikoli ne vidim. Toda v glavi sem svoboden človek."

Vzpon 'Ndranghete

Novinar BBC je Gratterija vprašal, ali je vredno živeti takšno življenje. "Vredno je, če verjameš v to – in jaz verjamem," je odvrnil. "Verjamem, da delam nekaj pomembnega. Obstaja na tisoče ljudi, ki verjamejo vame in za katere sem zadnja možnost, zadnje upanje za spremembo. Ne morem jih razočarati."

'Ndrangheta ima svoje oporišče v italijanski južni deželi Kalabriji. Foto: Guliverimage

Medtem ko sta sicilijanska Cosa Nostra in Camorra okoli Neaplja bolj mednarodno znani, deloma tudi zaradi dramatičnih množičnih bombnih napadov, sta bili obe oslabljeni zaradi neusmiljenega policijskega zatiranja.

Zločinska organizacija z milijardnimi dobički

Posledično se je 'Ndrangheta povzpela na vrh in je zdaj najmočnejša italijanska mafija s podružnicami po vsem svetu, od Južne Amerike do Avstralije, in ocenjenim letnim prometom okoli 56 milijard evrov.

'Ndrangheta služi denar predvsem s kokainom, saj obvladuje kokainski svetovni trg in morda zdaj nadzoruje že 80 odstotkov evropske trgovine s tem mamilom, še piše BBC.