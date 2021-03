Mafijca ujeli zaradi kuharskih videov, ki jih je objavljal na YouTubu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pripadnika zloglasne kalabrijske mafije, ki se je pred roko pravice skrival kar sedem let, so ujeli potem, ko se je na YouTubu bahal s svojimi kuharskimi sposobnostmi.

Prejšnji teden so v Dominikanski republiki aretirali Marca Ferena Claudeja Biarta, 53-letnega člana kalabrijske mafijske združbe 'Ndrangheta.

Prepoznali so ga po tetovažah

Po sedmih letih skrivanja pred policijo je mafijca pokopal precej nenavaden spodrsljaj – kuharski videi, ki jih je skupaj z ženo snemal in objavljal na YouTubu in v katerih je pripravljal italijanske specialitete. Na njih sicer ni pokazal svojega obraza, a so ga policisti prepoznali po tetovažah, poroča BBC.

"Zaradi njegove ljubezni do italijanske kuhinje je bilo mogoče najti sledi, ki jih je pustil na spletu in družbenih omrežjih," so ob tem komentirali italijanski mediji.

Biarta je bil na begu od leta 2014, ko ga je policija začela iskati zaradi domnevnega tihotapljenja kokaina na Nizozemsko. Zdaj so ga po aretaciji izročili Italiji, kjer ga čaka največje sojenje mafijski združbi v zadnjih desetletjih – skupno je obtoženih 355 domnevnih članov 'Ndranghete.

Preberite več: