Megasojenje v času pandemije: pred sodnika kar 355 obtoženih kriminalcev

Na jugu Italije se je danes začel največji mafijski sodni proces v zadnjih 30 letih. V sojenju, ki bo po pričakovanjih trajalo več kot dve leti, bo pred sodnike stopilo 355 domnevnih članov kalabrijske mafije 'Ndranghete, ki jih tožilstvo med drugim obtožuje umorov, tihotapljenja prepovedanih drog, izsiljevanja in pranja denarja. Na mafijskem megaprocesu bodo zaslišali tudi več kot 900 prič, sojenje pa bo potekalo v nekdanjem telefonskem centru, ki so ga spremenili v skrbno varovano sodno dvorano.

355 domnevnim članom mafijske združbe 'Ndrangheta sodijo v italijanski deželi Kalabriji, ki velja za osrčje prej omenjene kriminalne združbe. Za potrebe sojenja so v kraju Lamezia Terme nekdanji klicni center preuredili v varovano sodno dvorano, ki lahko naenkrat sprejme kar tisoč ljudi. Gre za največje sojenje italijanski mafiji od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, poroča BBC.

Ko gre za prejšnja sojenja italijanski mafiji, ki so od leta 1986 do leta 1992 potekala v Palermu, so pred sodnike morali člani družin sicilijanske mafije Cosa Nostre. Tokratno sojenje se osredotoča le na mafijsko družino Mancuso, ki velja za enega od pomembnejših klanov znotraj hitro razraščajoče se 'Ndranghete. Čeprav je slednja po velikosti že presegla Cosa Nostro, člani družine Mancuso svoje operacije večinoma izvajajo samo v kalabrijski provinci Vibo Valentia.

Med obtoženci tudi domnevni šef vplivnega klana kalabrijske mafije

O tem, za kako obsežno sojenje gre, priča tudi to, da so pri predhodnem zaslišanju več kot tri ure porabili samo za branje imen obtoženih. Med slednjimi so se poleg domnevnih članov mafijskih združb in njihovih sodelavcev znašli tudi politiki, policijski uradniki in javni uslužbenci. Glavno ime med 355 obtoženci je domnevni šef klana, 66-letni Luigi Mancuso, znan tudi po vzdevku Stric. Tudi ostali obtoženci imajo vzdevke, na primer Volk, Debeli in Blondie.

Gre za največje sojenje italijanski mafiji od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Foto: Reuters

Število obtoženih je naraslo na več kot 400, če upoštevamo še 92 obtoženih, ki so raje izbrali ločeno pospešeno sojenje. Med njimi je tudi Giancarlo Pittelli, odvetnik in nekdanji italijanski senator iz vrst stranke Naprej, Italija, ki jo vodi nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi. Pittelli je sicer že pred začetkom sojenja zanikal, da bi člane 'Ndranghete povezal z ljudmi iz sveta politike in pomembnih institucij, kot so na primer sodišča.

Foto: Reuters

Večino obtoženih so decembra lani prijeli v racijah v Italiji, Nemčiji, Švici in Bolgariji. Pri njihovih aretacijah so sodelovale elitne enote karabinjerjev, ki so znani kot cacciatori (sl. lovci). Nekatere od osumljencev so odkrili tudi v improviziranih bunkerjih, ki so bili zgrajeni za drsnimi stopnicami, pa tudi v skritih loputah in jaških. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19, bodo številne obtožence prek videopovezave najprej zaslišali iz njihovih celic. Tisti, ki bodo prišli na sodišče, bodo morali upoštevati ukrepe za varovanje zdravja.

Obtožujejo jih tudi umorov, poslovnih goljufij in zlorab položajev

Člani 'Ndranghete naj bi nadzirali dobavo velikih količin kokaina, ki v Evropo prihaja iz Južne Amerike in od drugod, a tožilstvo na stotine obtoženim očita poleg trgovine s prepovedanimi drogami še cel kup drugih kaznivih dejanj. Obtoženi se bodo tako morali zagovarjati tudi zaradi mafijskega združevanja, umorov, poskusov umorov, izsiljevanja, poslovnih goljufij, razkritij tajnih podatkov in zlorab položajev.

Italijanski protimafijski tožilec Nicola Gratteri je prisegel, da bo "zadušujočo 'Ndrangheto, ki resnično jemlje dih in srčni utrip ljudem", spravil na kolena. Foto: Reuters

"To sojenje kaže na to, kako globoko je 'Ndrangheta ukoreninjena v italijansko družbo. Šokantno je, da je ta kriminalna združba tako prisotna na ozemlju, da je treba soditi na stotine ljudem," pravi profesor kriminologije Federico Varese z oxfordske univerze. Pred roko pravice so se obtoženci znašli tudi po zaslugi znanega 62-letnega italijanskega protimafijskega tožilca Nicole Gratterija, ki že več kot tri desetletja živi pod policijsko zaščito.

Gratteri je prisegel, da bo "zadušujočo 'Ndrangheto, ki resnično jemlje dih in srčni utrip ljudem", spravil na kolena. Njegova ekipa pričakuje, da bo z zbranimi 24 tisoč prisluhi in prestreženimi pogovori lahko podprla obtožnice. Toda Varese opozarja, da tudi v primeru, da bi se tako obsežno sojenje končalo z obsodbami vseh obtoženih, to še ne bi pomenilo razpada kalabrijske mafije. "Lahko jih vržete v zapor, toda če ne izničite vzrokov, zakaj oni sploh obstajajo, se bodo samo reproducirali," dodaja strokovnjak.