Italija v drugem valu epidemije bolezni covid-19 ostaja ena od najbolj prizadetih evropskih držav. V državi z več kot 60 milijoni prebivalci bo število smrtnih žrtev kmalu preseglo 55 tisoč, v tokratnem valu epidemije pa novi koronavirus ne pustoši samo po bogatem severu, ampak tudi po revnejšem jugu, kjer nekatere bolnišnice že pokajo po šivih. Med razlogi za to ni le naval okuženih bolnikov, temveč tudi slabo upravljanje, korupcija in organizirani kriminal. Novi koronavirus bomo dokončno uničili s cepivom, boj proti mafiji pa bo trajal veliko ljudje, pravijo ljudje z juga Apeninskega polotoka.

"Pred pol ure smo imeli zasedenih 12 od 18 intenzivnih postelj za bolnike s covid-19. Zdaj jih je zasedenih samo še enajst. Pravkar smo izgubili še enega bolnika, star je bil 82 let," pripoveduje zdravnik Demetrio Labate iz največje bolnišnice v mestu Reggio Calabria, ki je hkrati tudi največja zdravstvena ustanova v italijanski deželi Kalabriji. Ta velja za eno od najslabše razvitih dežel na jugu Apeninskega polotoka in eno od tistih, ki jo je bolj kot prvi prizadel drugi val epidemije covid-19, poroča BBC.

"Primanjkuje nam zdravstvenega osebja, tisti, ki smo tukaj, pa delamo dodatne izmene," pojasnjuje Labate. Zaskrbljeni so tudi v vodstvu bolnišnice, kjer se bojijo, da ob tako množičnem širjenju virusa, v težave ne bo zašla le Kalabrija, temveč vsa Italija. "Borimo se kot levi, da se ne zgrudimo," poudarja direktorica prej omenjene bolnišnice Iole Fantozzi, ki razlog za občuten drugi val okužb, pripisuje sproščenemu obnašanju ljudi v poletnih mesecih.

Epidemija je zdaj udarila tudi na revnejšem jugu države

Italija je bila v spomladanskem valu bolezni covid-19 prva zahodna država, v kateri je prišlo do epidemije, nato je za nekaj časa postala epicenter globalne pandemije. V državi so do zdaj potrdili slabih 1,59 milijona okužb, s čimer se uvršča na osmo mesto na svetu, ta mesec pa je Italija postala druga država na stari celini, v kateri je za covid-19 umrlo več kot 50 tisoč ljudi. Po zadnjih podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so na Apeninskem polotoku v povezavi s covid-19 skupaj potrdili 54.904 smrtne primere.

Potem ko so v državi z več kot 60 milijoni prebivalci junija zabeležili zgolj po nekaj več kot sto novih okužb dnevno, sprostili ukrepe in svoja vrata na široko odprli turistom iz drugih držav, se zdaj tako kot v drugih delih Evrope tudi na Apeninskem polotoku borijo z drugim valom okužb. Visokega davka tokrat ne plačujejo samo na bogatem severu, kjer jo je v spomladanskem valu najslabše odnesla dežela Lombardija, ampak tudi na veliko slabše razvitem jugu Italije.

Mafija s pomagači izčrpala javni zdravstveni sistem

Kalabrija je ena od najrevnejših italijanskih regij in najslabše razvitih regij na zahodu stare celine. Čeprav sta stopnja okužb in število bolnikov na intenzivni negi tam bistveno nižja kot na severu Italije, pa težavo predstavlja ranljivi in občutljivi zdravstveni sistem. Ta je med drugim tudi posledica več desetletij trajajoče politične nesposobnosti in slabega upravljanja, v zdravstvene ustanove pa se je uspela infiltrirati tudi kalabrijska mafija 'Ndrangheta.

Potem ko so kriminalne združbe s pomočjo politike in menedžerjev v svoje roke dobile finančna sredstva, so bolnišnice ustvarile velike izgube in dolgove. Samo v Kalabriji je moralo vrata zapreti 18 javnih bolnišnic, posledica tega pa je bilo odpuščanje kadra in zmanjšanje števila postelj. Mafija pa tudi med pandemijo ne počiva. Pred dvema tednoma so karabinjerji aretirali predsednika kalabrijskega deželnega parlamenta in člana stranke Naprej, Italija Domenica Tallinija, ki ga tožilstvo obtožuje pranja denarja skozi 'Ndranghetino verigo lekarn v zameno za mafijsko podporo.

Kriminal, korupcija in politična nesposobnost še vedno močno krojijo družbeni vsakdan na italijanskem jugu. V Kalabriji sta se v zadnjih mesecih morala s svojega položaja posloviti kar dva regionalna komisarja za zdravstvo. Enega od njiju so odpustili, potem ko je izjavil, da so zaščitne maske neuporabne in da je edini način za prenos novega koronavirusa ta, da z jezikom za 15 minut poljubiš okuženega človeka. Preostala kandidata, ki ju je italijanska vlada nominirala za omenjeni položaj, sta funkcijo zavrnila.

"Potem ko je mafija obogatela, smo izgubili bolnišnice"

"Kalabrija se je znašla sredi epidemije brez ustrezno pripravljenih bolnišnic, da bi te zagotovile minimalno zdravstveno opremo proti koronavirusu. Celoten zdravstveni sistem se je zlomil," pravi ginekolog Santo Gioffre, ki je kot vodja lokalnih zdravstvenih oblasti pred petimi leti razkril goljufijo, vendar pa so ga nadrejeni hitro utišali. "Nismo mogli plačati upnikom in tukaj so bili ponarejeni računi. Potem ko je mafija obogatela, smo izgubili bolnišnice in zdravstveni sistem, smo tako rekoč v izrednih razmerah," je dejal Gioffre.

Ker je Kalabrija med drugim valom pristala na rdečem seznamu italijanskih pokrajin s poslabšano epidemiološko sliko, so morale že drugič letos svoja vrata zapreti nenujne gospodarske storitve. Nagrajeni kuharski chef Fillipo Cogliandro, čigar restavracija je prav tako zaprta, se spominja, da je bil njegov položaj letos podoben tistemu, pred 12 let, ko ni pristal na to, da bi 'Ndrangheti plačeval mafijski davek in financiral kriminalcev.

Slednji so z grožnjami njegove stranke nekaj časa držali stran od restavracije, a se je Cogliandro uspel osvoboditi njihovega prijema. "Tako 'Ndrangheta, kot covid-19 sta pandemiji. Virus bomo uničili s cepivom, boj proti mafiji pa bo trajal dlje," meni kuharski chef. In res, krivulja okužb se je pri naših zahodnih sosedih že začela izravnavati, faktor širjenja okužb pa je tudi v Kalabriji spet manjši od ena. Ukrepi za zdaj še ostajajo v veljavi, je pa uvrstitev dežele z rdečega na oranžni seznam ljudem, ki se hkrati spopadajo z dvema pandemijama, prinesla vsaj nekoliko več svobode gibanja.