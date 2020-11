V Avstriji število okužb še vedno na dramatični ravni

V Avstriji so v zadnjih 24 urah ob okoli 15 tisoč testih potrdili 2.748 novih okužb z novim koronavirusom. Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je na današnji novinarski konferenci presodil, da gre za manjši upad okužb v zadnjih dneh, a so te po njegovih besedah še vedno na "dramatični ravni".

Ob ponedeljkih je običajno manj novih okužb, ker je v centralni register ob koncu tedna tudi vnesenih manj rezultatov testiranj. Kljub temu je v primerjavi s preostalimi novembrskimi ponedeljki opaziti upad. Prvi novembrski ponedeljek so tako potrdili 5.993 novih okužb, teden dni kasneje 4.657, 16. novembra 4.135, v ponedeljek pred tednom dni pa 3.145. Sicer so novembra v Avstriji povprečno izvedli skoraj 30 tisoč testov na dan, poroča STA.

V zadnjih 24 urah je v Avstriji umrlo 79 bolnikov s covid-19

V bolnišnice so sprejeli še 89 bolnikov s covid-19. Skupno je na navadnih oddelkih 3.639 bolnikov s covid-19. Na intenzivni negi so sprejeli še novih deset bolnikov, skupno se na oddelkih intenzivne nege v avstrijskih bolnišnicah zdravi 701 bolnik s covid-19.

Največ okužb so v zadnjih 24 urah ponovno potrdili v zvezni deželi Spodnja Avstrija, 619, najmanj pa na Gradiščanskem, 107. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 343 novih okužb z novim koronavirusom, na avstrijskem Koroškem 180. Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva so do zdaj v Avstriji potrdili 282.456 okužb z virusom sars-cov-2. Umrlo je 3.184 bolnikov s covid-19, še navaja STA.

Na Madžarskem umrlo 151 bolnikov s covidom-19

Na Madžarskem so v preteklem dnevu potrdili 5959 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je še 151 bolnikom s covidom-19. V državi so od začetka epidemije potrdili skupno 217.122 primerov okužbe, za covidom-19 je umrlo 4823 ljudi. Trenutno imajo 148.439 aktivnih primerov okužbe. Na bolnišničnem zdravljenju je 7734 bolnikov, od katerih jih je 666 na ventilatorjih, poroča STA.