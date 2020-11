V soboto smo pri nas potrdili 1.106 okužb, pozitivnih je bilo kar 30,35 odstotka vseh testiranih.

Video: Animacija širjenja covid-19 (vir: Sledilnik za covid-19)

Bojana Beović: Stanje se še vedno ne izboljšuje

Kot je včeraj povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, smo z ukrepi dosegli nek plato, stanje pa se še vedno ne izboljšuje. Dodala je, da je treba pri tem upoštevati trende in gledati epidemijo z različnih zornih kotov. Ne samo z vidika števila in deleža okuženih, ampak tudi števila tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

Šole bomo odpirali, ko bo manj kot tisoč okužb na dan

Direktor Klinike Golnik in sodelavec svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Aleš Rozman pa je za TV Slovenija povedal, da bi lahko ukrepe rahljali, ko bo število obolelih nižje in bomo imeli v bolnišnicah tudi prostor za morebitne bolnike z boleznijo covid-19 in nekaj varnostne mreže za primer, da se krivulja znova obrne navzgor. "Nekako razmišljamo o tem, da ko pade število obolelih pod tisoč, bi poskušali z odpiranjem šol in do določenega dela tudi gospodarstva. Vendar takega eksperimenta v tem trenutku ne moremo narediti, ker ni več rezerve," je dejal.