"Bolnišnice na Balkanu so na robu kolapsa"

Potem ko so se države Zahodnega Balkana skoraj leto dni uspešno borile proti izbuhom novega koronavirusa, se zdaj uresničuje scenarij iz nočne more, danes piše francoska tiskovna agencija AFP.

Žonglirati mora z življenji bolnikov

Eden od zdravnikov v hudo prizadeti Bosni in Hercegovini (BiH) je za agencijo dejal, da je moral žonglirati z več pacienti, katerih življenja so visela na nitki. "Situacija me spominja na vojno in bojim se, da bi lahko bilo pozimi še huje," je povedal in dodal, da lahko opravljajo delo treh ljudi, ne pa petih.

Mladi zdravniki so odšli, denarja v zdravstvu ni dovolj

AFP piše, da je ta kriza razkrila razpoke v zdravstvenih sistemih, ki so že pred tem imeli težave zaradi nizkih finančnih sredstev, ki jih države namenjajo za zdravstvo.

Države v tem delu Evrope se že tedne borijo z izbruhom novega koronavirusa, število smrtnih žrtev pa se je v zadnjem mesecu podvojilo in že doseglo deset tisoč mrtvih. Foto: Reuters

Veliko težavo predstavlja tudi t. i. beg možganov, saj so si številni mladi zdravniki in medicinske sestre boljše delovne pogoje in plačilo poiskali v tujini. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da so imeli v balkanskih državah pred začetkom epidemije najmanj zdravnikov na število prebivalcev v Evropi.

Visok davek tudi med zaposlenimi v zdravstvu

Že tako velika kadrovska stiska pa je zdaj zaradi odsotnosti nekaterih zdravstvenih delavcev, ki so tudi sami zboleli, še večja. Kot navaja agencija, se je moralo v Srbiji izolirati okoli 2.000 zaposlenih, in to ravno v času, ko so bolnišnice preplavili okuženi z virusom. Kot je za televizijo N1 povedal Rade Panić, predsednik sindikata srbskih zdravnikov, v svoji karieri česa takšnega še ni doživel.

Bolnišnica v Beogradu Foto: Reuters

Med državami z največ mrtvimi v Evropi

BiH, Severna Makedonija in Črna gora so v Evropi v prvi deseterici držav, ki imajo najvišjo umrljivost na število prebivalcev. Kljub temu vlade po poročanju AFP niso naklonjene karanteni, kakršno smo lahko videli spomladi, ampak so se odločile za milejše ukrepe.

Bolnišnice v Prištini so polne, paciente pošiljajo domov

Srbija hiti z gradnjo dveh novih bolnišnic, na Kosovu pa poskušajo v improvizirane bolnišnice spremeniti kar stare hotele. Bolnišnice v Prištini so namreč polne, številne paciente na zdravljenje pošljejo domov. Agencija ob tem navaja besede 33-letnega inštruktorja fitnesa Veprima Morine, ki mu je zdravnik dejal, naj zdravila jemlje in se zdravi doma, saj so bolnišnice polne.

Foto: Reuters

Morina je sicer najel medicinsko sestro, ki bo zanj skrbela doma, a vsi si tega ne morejo privoščiti. "Da bi dobil bolniško posteljo, moraš imeti zveze. Imeti moraš veliko sreče, da jo najdeš," je povedal za AFP.

Svojci bolnim prinašajo hrano in zdravila

Razmere so resne tudi v Severni Makedoniji, kjer je vlada zaradi prepolnih javnih bolnišnic na pomoč poklicala tudi zasebnike. "Ves čas zagotavljamo nove postelje, a je vse težje in težje," je ob tem dejal zdravstveni minister Venko Filipce. Svojci tistim, ki se zdravijo po klinikah v Skopju, prinašajo hrano in včasih celo zdravila. Francoska tiskovna agencija ob tem navaja besede enega od prebivalcev, ki je želel informacije o tem, kako je z bolnim sorodnikom: "Katastrofa, neorganizirano. Nihče se že več ur ne oglaša na telefon."

Razmere se zaostrujejo tudi na Hrvaškem

Francoska tiskovna agencija opozarja tudi na razmere na Hrvaškem, kjer zdravniki svarijo pred pomanjkanjem osebja in zaščitne opreme. V bolnišnicah pri naših južnih sosedih se trenutno zdravi okoli 2.100 bolnikov, če bo število preseglo 3.000, pa se bo zdravstveni sistem sesedel, opozarjajo.

Če bo število hospitaliziranih raslo še naprej, se bo hrvaški zdravstveni sistem sesedel, opozarjajo zdravniki. Foto: STA

Prerevni, da bi se ponovno zaprli

Politiki so želeli poiskati ravnovesje med obvladovanjem virusa na eni strani in krhkim gospodarstvom na drugi. "Prerevni smo, da bi lahko (dvakrat) uvedli vse stroge omejitve," je povedal hrvaški ekonomist Ljubo Jurčić.

Tako na primer po pisanju AFP v BiH ostajajo odprte trgovine, restavracije in telovadnice, v Srbiji pa so pred kratkim le skrajšali delovni čas. Zdravniki menijo, da so vsi ti ukrepi premili. "Ne razumem, zakaj odgovorni niso uvedli strožjih ukrepov. Nekaj je treba narediti, če želimo preprečiti katastrofalne posledice," je za AFP dejala zdravnica iz Tuzle Jasmina Smajić.