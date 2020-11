To so trije scenariji za praznike

Če v naslednjih dneh in tednih število okužb z novim koronavirusom ne bo bistveno padlo, bodo številni ukrepi ostali v veljavi tudi za praznike. Če pa se bomo ukrepov strogo držali, kot smo se jih meseca marca, bosta božič in vstop v novo leto veliko bolj sproščena.

December je čas, ko ljudje opravljajo praznične nakupe, proste dni pa preživijo v krogu družine in prijateljev. Zaradi epidemije novega koronavirusa pa bo letos veseli december nekoliko drugačen. Kako zelo se bomo lahko sprostili, pa je odvisno od spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja okužb danes.

Trije možni scenariji

Pri sledilniku za covid-19 so izdelali tri možne scenarije, ki predvidevajo, kaj se bo v prihodnjih tednih dogajalo z epidemijo.

1. Virus se od danes naprej ne širi več, kar pomeni, da so prekinjene vse nadaljnje verige širjenja.

2. Virus se bo širil s tako hitrostjo, kot se je v zadnjem tednu.

3. Virus se bo širil s tako hitrostjo, kot se je konec marca — takrat, ko je število okužb relativno hitro pojemalo.

Tudi če virus izgine, bo do konca decembra umrlo še najmanj 400 ljudi

Čudežni scenarij, kot so ga poimenovali pri sledilniku za covid-19, predvideva, da smo s testiranjem našli vse okužene v Sloveniji in jih poslali v karanteno, od jutri dalje pa ne bomo potrdili nobene okužbe več.

"Glede na starostno porazdelitev in spol okuženih, ki smo ju do zdaj že odkrili, lahko na podlagi dosedanjih podatkov ocenimo, da bo celo v takem “čudežnem” scenariju do konca decembra umrlo še od 400 do 800 ljudi. Konec decembra bi imeli približno 300 hospitaliziranih in 80 na intenzivnih enotah. Vse to je zgolj posledica dosedanjega ravnanja in neprekinjenega širjenja okužb. To smo že sejali, do sredine decembra bomo zgolj čutili posledice," so zapisali pisci.

Foto: Sledilnik za covid-19

Če trenda ne bomo obrnili, bo do božiča precej več kot 2.000 mrtvih

Veliko bolj verjeten je scenarij, da se bo v naslednjih tednih okužba širila s tako hitrostjo, kot se je v zadnjem tednu. Ta scenarij predvideva, da bo naše vedenje v naslednjih tednih tako, kot je bilo prejšnji teden, prav tako ne bomo sprejeli ali opustili že sprejetih ukrepov. Vsak okuženi bo na novo okužil v povprečju med 0,9 in 1 človeka.

"V tem primeru bomo do božiča imeli precej več kot dva tisoč mrtvih zaradi covid-19, v bolnišnicah bo nekaj sto manj hospitaliziranih kot danes. Še vedno pa bo v njih okoli tisoč bolnikov, od tega med 150 in 200 na intenzivnih enotah," napovedujejo ustvarjalci sledilnika za covid-19.

Kot so zapisali, bo stanje v bolnišnicah malo boljše kot danes, število dnevno potrjenih primerov pa nas bo že opogumljalo in navdajalo z optimizmom. Vse to in naveličanost ukrepov bo pripeljala do želje, da bi ukrepe opustili. "Ampak, pozor! Opustitev ukrepov v tem času lahko pomeni prihodnjo katastrofo v bolnišnicah, saj bi se nam tretji val zgodil, še preden bi se kapacitete v bolnišnicah sprostile zaradi bolnikov iz drugega vala," opozarjajo.

Foto: Sledilnik za covid-19

Če želimo sproščen božič, se obnašajmo kot marca

Po tretjem scenariju, ki so ga predvideli pisci napovedi, pa naj bi se od danes naprej obnašali tako, kot smo se marca. "V prvem valu smo bili namreč veliko bolj uspešni pri zajezitvi okužb, in to, kljub temu da so bili vladni ukrepi podobni. Preprosto smo več delali od doma! Bolj smo se izolirali v prostem času in NIJZ je lahko sledil vsem okužbam," so zapisali.

Po tem scenariju bi vsak okuženi na novo v povprečju okužil le med 0,6 do 0,5 človeka, do božiča pa bi umrlo nekaj sto ljudi manj, kot če nadaljujemo s trenutnim (počasnim) tempom zmanjševanja širjenja okužb. "Hospitaliziranih bo manj kot štiristo oseb, od tega četrtina na intenzivnih enotah. Po tem scenariju bi bil mogoč bolj sproščen božič v širšem krogu ljudi, predvsem pa tak, ki bi ga lahko praznovali brez slabe vesti, srečni in ponosni, da je drugi val za nami," so zapisali pri sledilniku za covid-19.

Foto: Sledilnik za covid-19

Prepočasni smo!

"Modeli nam kažejo, da če želimo drugi val prebroditi še pred božičem, potem je trenutni tempo zmanjševanja širjenja okužb prepočasen," opozarjajo. Kot dodajajo, še imamo čas, da bodo prazniki bolj sproščeni in bomo lahko rekli, da je drugi val širjenja okužb za nami. A to lahko storimo le v primeru, da se do takrat strogo držimo ukrepov, delamo od doma, če je le mogoče, in omejimo fizične stike na najnujnejše.