Pri sosedih aretirali več kot 300 ljudi, tudi politike in podjetnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta je bilo danes v različnih delih Italije aretiranih 334 ljudi. Nad njimi med drugim visijo obtožbe umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.

Operacija, v kateri je sodelovalo 2500 policistov, se je osredotočila na predel Kalabrije, poimenovan Vibo Valentina, zajela pa je tudi Lombardijo, Piemont, Benečijo, Ligurijo, Toskano, Sicilijo, Lacij in Emilijo-Romanjo.

Izmed vseh prijetih jih je 260 pristalo v preiskovalnem priporu, za 70 je bil odrejen hišni pripor. Osumljencem med drugim očitajo izsiljevanje, umore, trgovino z drogami, pranje denarja in članstvo v mafijski organizaciji. Med prijetimi osumljenci so tudi politiki, podjetniki in celo policist.

Mafija bare, restavracije in hotele uporabljala za pranje denarja

Policisti so zasegli blago v vrednosti 15 milijonov evrov, izhaja iz sporočila karabinjerjev. Kot so ugotovili, je mafijska mreža bare, restavracije in hotele uporabljala za pranje denarja, v določeni meri je nadzirala celo pogrebe.

Predsedujoči parlamentarni komisiji za boj proti mafiji Nicola Morra je operacijo označil za "gigantski korak" v boju proti organiziranemu kriminalu.

Operacije proti mafiji so sicer v Italiji redno na dnevnem redu, tokratna pa kljub temu izstopa po obsežnosti.

'Ndrangheta sicer velja za eno najmočnejših mafijskih združb na svetu in nadzira mednarodno trgovino s kokainom.