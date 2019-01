Neapeljska mafija z bombo nad slavnega picopeka

Gino Sorbillo je najslavnejši neapeljski picopek, njegova picerija v starem mestnem jedru Neaplja priteguje množice, pa ne samo turistov, ampak tudi domačih gostov, ki ljubijo njegove pice. Sorbillo je iz svoje pice ustvaril velik posel, do zdaj ima že tri picerije v Neaplju in dve v Milanu, lokal je odprl tudi v New Yorku.

Sorbillo pa je tudi trn v peti camorre, neapeljske mafije. V sredo je pred njegovo picerijo odjeknila eksplozija, ki je poškodovala vhod, bombo pa naj bi podstavila mafija, poroča AP.

Sorbillova picerija v središču Neaplja:

V Neaplju je v zadnjih dneh eksplodiralo kar osem bomb, za vsemi naj bi stala mafija, tarča pa so podjetja, ki javno nasprotujejo camorri in njenemu izsiljevanju plačila za "zaščito".

Posnetek storilca, ki je podtaknil bombo:

- BOMBA DA SORBILLO: ECCO IL VIDEO DELL'ATTENTATORE - - BOMBA DA SORBILLO: ECCO IL VIDEO DELL'ATTENTATORE - Sulle insegne della pizzeria Sorbillo due telecamere registrano il frenetico saliscendi di uno scooter, sempre lo stesso; all’una e 12 minuti il centauro in tuta, bomber scuro e con il volto coperto da qualcosa che assomiglia a un passamontagna frena, scende dal mezzo e abbandona un involucro prima di risalire in sella per fuggire via. Dopo una decina di secondi arriva una fiammata accecante, seguita da denso fumo nero. È lui l’attentatore che ha fatto brillare la bomba artigianale. Posted by SIcomunicazione on Thursday, January 17, 2019

"Povedati hočejo, da so tu in da so močni"

"To je delo camorre, to je jasno," je za časopis Corriere della Sera zatrdil Sorbillo in pojasnil: "V zgodovinskem jedru, pa tudi v drugih delih Neaplja, so kriminalne združbe ves čas v sporu, zavezništva se spreminjajo. In vsakič, ko prevlada nova skupina, se želijo 'predstaviti', povedati, da so tu in da so močni. Za to pa potrebujejo simbol in v tem primeru sem bil ta simbol jaz."

To ni bil prvi tovrstni napad na Sorbilla in njegovo picerijo, pred petimi leti so mu jo požgali. Storilca niso nikoli izsledili, tudi takrat pa naj bi šlo za mafijski napad, poročajo tuje agencije.

Sorbillo se je kmalu po sredini eksploziji oglasil na družbenih omrežjih in sporočil, da bo njegova picerija začasno zaprta, kmalu pa jo namerava spet odpreti.

"Zaprto zaradi bombe. Odpremo kmalu," je na Facebooku sporočil Gino Sorbillo. Foto: Facebook

Ob tem je sporočil, da bo na današnji dan, 17. januarja, na stotine picerij po Neaplju peklo posebne pice in s tem počastilo obrt peke neapeljske pice. "Praznujemo dan picopeka v čast našemu zavetniku, svetemu Antuonu," je na Facebooku zapisal Sorbillo, "in to je priložnost, da se spomnimo, da moramo stopiti skupaj. Gremo naprej."

Za Corriere della Sera pa je izjavil: "Nočem biti žrtev, jutri je nov dan. Meni se ni zgodilo nič, to je najboljši odgovor tistim, ki me hočejo ustrahovati."

Sporočila podpore z vseh koncev sveta

Družbena omrežja je že preplavila množica sporočil v podporo Sorbillu, z zapisom "Sem z Ginom" se oglašajo ljudje iz vse Italije in z vsega sveta.

