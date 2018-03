V Neaplju so "požegnali" slovensko pico #foto

Foto: Ana Kovač

Decembra lani je neapeljskim picopekom uspel veliki met, priprava pice na neapeljski način se je namreč uvrstila na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Med zaslužnimi za ta dosežek je bilo tudi Združenje za pravo neapeljsko pico (Associazione Verace Pizza Napoletana - AVPN), organizacija, ki od leta 1984 promovira pravo neapeljsko pico in skrbi, da jo tako v Italiji kot drugod po svetu picopeki pravilno pripravljajo.

Če je prava neapeljska pica - dovoljeni različici sta marinara in margerita - na prvi pogled preprosta jed, so pravila za njeno pripravo, ki so jih zapisali pri AVPN, obsežna in stroga, zapovedujejo točno določene sestavine, tehnike in pripomočke, ki naj jih picopeki uporabljajo.

Tako v Ljubljani nastajajo neapeljske pice:

Združenje AVPN picerijam, ki v Neaplju ter drugod po Italiji in svetu pečejo neapeljske pice, podeljuje tudi certifikate pristnosti - a le tistim, ki izpolnijo stroge kriterije in prestanejo njihov strokovni pregled. V druščino dobrih 700 picerij po vsem svetu, ki jim je ta certifikat uspelo dobiti, so pred kratkim prvič sprejeli tudi slovensko - picerijo Verace.

Verace na Streliški ulici pod Ljubljanskim gradom je bila po odprtju jeseni 2016 takojšnja uspešnica. Ljubljančani so se nad neapeljsko pico tako navdušili, da je ekipa odprla še podružnico na Dunajski cesti, nato pa še v Mariboru. Zdaj jim je za piceriji pod Gradom in v Mariboru uspelo pridobiti certifikat, ki potrjuje, da je njihova neapeljska pica res prava.

"Ta certifikat prejme le majhen delež picerij, ki zanj zaprosijo," so povedali v Veraceju in pojasnili, da je pot do certifikata dolga in zahtevna. "Začne se s pregledom pisnega, slikovnega in videomateriala, na podlagi katerega v združenju ocenijo, ali picerija pripravlja neapeljsko pico. Temu sledi ogled samih picerij, kar opravijo posebni ocenjevalci, picopeki z dolgoletnimi izkušnjami. Certifikat nazadnje pridobi le okoli četrtina vseh picerij, ki se prebijejo skozi prvo sito."

Fabio Caruso, picopek v ljubljanskem Veraceju, je zdaj tudi uradno mojster neapeljske pice. Foto: Ana Kovač

Na inšpekcijo so v Slovenijo poslali Marca Leoneja, mojstra picopeka, ki se je uril v sloviti neapeljski piceriji Da Michele. Nad videnim in okušenim je bil očitno navdušen, saj sta ljubljanski in mariborski Verace odslej na seznamu certificiranih neapeljskih picerij, oba picopeka Fabia Carusa in Benjamina Megliča pa so vpisali med mojstre neapeljske pice.