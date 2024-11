V eksploziji, ki je danes odjeknila v skladišču v Ercolanu pri Neaplju, so umrli najmanj trije ljudje. Za zdaj oblasti niso sporočile, ali je morda še kdo pogrešan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V eksploziji so umrli trije ljudje – 18-letnik in dve mladi dekleti, je dejala sorodnica umrlega fanta. Po njenih informacijah je bil danes za njih prvi delovni dan, saj so ravno zagnali proizvodnjo, poroča Ansa.

Po informacijah s spletnih omrežij se je eksplozija zgodila v nezakonitem obratu za izdelavo pirotehničnih sredstev. Med žrtvami naj bi bili 18-letni mladenič iz Albanije in 26-letni sestri iz kraja Marigliano.

Skladišče stoji na osamljeni lokaciji na občinski meji med krajema Ercolano in San Giorgio a Cremano.