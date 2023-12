Mladoletniku zasegli dva tisoč pirotehničnih izdelkov

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javne in zasebne infrastrukture.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javne in zasebne infrastrukture. Foto: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Zagorje ob Savi so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri osumljencu, pri katerem so med drugim naši tudi skoraj dva tisoč kosov različnih pirotehničnih izdelkov.

Pirotehniko so zasegli, zoper mladoletnega kršitelja pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Posledice so lahko hude in trajne

Uporabo pirotehnike policija odsvetuje, kar večkrat poudarjajo, tako z vidika varnosti in zdravja kot tudi vplivov na okolje in živali. "Če pride pri uporabi do poškodb, so posledice teh lahko zelo hude in tudi trajne. Staršem svetujemo, da se o uporabi posvetujejo z otroki, jih opozorijo na nevarnosti in ne dovolijo, da bi otroci pirotehniko uporabljali sami," sporočajo s policije.

Nepreverjeni izdelki so lahko nevarni

Če se ne morete upreti uporabi pirotehničnih izdelkov, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, ulicah ali družbenih omrežjih.

Izkušnje kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi so tudi materiali, iz katerih so narejeni. Prepovedana je tudi predelava ali lastna izdelava, še opozarja policija.

Posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji nista dovoljeni.

Pirotehnične izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za javni potniški promet, na površinah, kjer potekajo javne prireditve. Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij kategorije F3 je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. Prav tako so tudi pirotehnični izdelki kategorije P1 dovoljeni le polnoletnim osebam.