Poškodba igralca zaradi pirotehnike, veliki derbi prekinjen

Obračun so prekinili v 56. minuti pri izidu 1:1. Španec Juankar je padel na igrišče, ko je ob njem eksplodiralo pirotehnično sredstvo. Španca so na nosilih odnesli s terena, potem pa je ekipa Panathinaikosa odšla v slačilnico. Hitro so igrišče zapustili tudi igralci domače ekipe ter italijanski sodniki, ki so sodili obračun.

Po več kot eni uri so se domači vrnili na ogrevanje, gosti pa so ostali v garderobi. Grški mediji so poročali, da so Juankarja peljali v bolnišnico zaradi težav z vrtoglavico in sluhom.

Early in the second half after OSFP had equalized 1-1 a firecracker has gone off near Juankar, he needed to be stretchered off. Match doctor advices the game can continue however PAO refused to play resulting in the suspension #OLYPAO pic.twitter.com/VbsVmA1fcF — Hellas Football (@HellasFooty) October 22, 2023

Grki so tudi poročali, da so sodniki zahtevali nadaljevanje tekme, a gosti iz Aten so to zavrnili in ostali v slačilnici. Dve uri po incidentu so tekmo prekinili, tako da bo o njeni usodi odločala zveza.

Pri Panathinaikosu igrajo trije slovenski reprezentanti, Adam Gnezda Čerin je tekmo začel v prvi postavi, Andraž Šporar in Benjamin Verbič pa na klopi.