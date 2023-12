"Ne želite si slišati prvega krika." Poškodb zaradi pirotehnike vse več.

Poškodbe zaradi uporabe pirotehnike so vedno pogostejše, so na skupni novinarski konferenci opozorili predstavniki Policijske uprave (PU) Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Pol kršiteljev, ki jih je lani obravnavala policija, je bilo mladoletnih, zato otroke in starše pozivajo, naj se uporabi pirotehnike izognejo.

"Želim si, da nihče od zaposlenih in staršev nikoli več ne doživi tega prvega krika, ko starš izve, kaj se je otroku zgodilo in da ta otrok nikoli več ne bo imel enakega življenja," je dejal zdravnik Metin Omerović iz urgentnega centra UKC Maribor. Ob tem je opozoril na nevarnost pirotehnike in naraščanje števila poškodb. "Prosim, vzemite pamet v roke, pazite na pirotehniko," je pozval.

Mnogi si nikoli povsem ne opomorejo

Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Bojan Šparaš je dejal, da je pirotehnika "nepotrebna stvar". Poškodbe, ki lahko nastanejo pri uporabi pirotehnike, se nikoli ne pozdravijo popolnoma. "Čeprav so določena pirotehnična sredstva dovoljena, bi vam rad povedal, da tisti bolniki, ki so težje poškodovani in se nikoli ne vrnejo v prvotno stanje, obžalujejo, da pirotehnični izdelki niso bili strožje prepovedani," je dejal.

Gre za eksplozivna sredstva, ki povzročajo trajne poškodbe, moteče so tudi za živali. Zavzema se za prepoved vsakršnih pirotehničnih sredstev, saj se mnoga lahko dobi tudi na črnem trgu, njihova eksplozivna moč pa lahko presega pričakovano, je dodal.

Zahtevno zdravljenje, ki lahko traja tudi več let

V času epidemije covid-19 je bilo poškodb nekoliko manj, na oddelek so sprejeli od pet do osem bolnikov, lani pa je to število naraslo na od osem do deset bolnikov, tudi v času velikonočnih praznikov, je dejal. Bolniki imajo najpogosteje hujše poškodbe rok, amputacije, raztrganine ali pa poškodbe, ki kasneje ne dovoljujejo popolnega delovanja roke. Pogoste so opekline, tudi takšne, ko nekdo iz objestnosti v neko osebo vrže petardo, je dejal. Rehabilitacija se predvsem pri amputacijah vleče več let. Kakorkoli so proteze napredovale, pa nikoli ne povrnejo občutka zdrave roke, je opozoril.

Policija: Lani pol kršiteljev mladoletnih

Tudi mariborski policisti si želijo, da bi prazniki minili čim bolj varno, je dejal policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije PU Maribor Boris Lukežič. Med lanskimi prazniki so obravnavali 19 kršiteljev, pol je bilo mladoletnih, zasegli pa so 300 pirotehničnih izdelkov. Letos so obravnavali že tri mladoletne osebe, ki so jim zasegli okrog 50 pirotehničnih izdelkov.

Prodaja ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je sicer fizičnim osebam dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

"Kljub temu pa teh pirotehničnih izdelkov ne smemo uporabljati v strnjenih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v javnem potniškem prometu in kjer se odvijajo javni shodi in javne prireditve," je opozoril Lukežič. Prodaja, posest in uporaba petard različnih oblik in moči pa je prepovedana," je opozoril. Zagrožena globa je od 400 do 1.200 evrov.

Starši, bodite zgled

"Na koncu bi podal apel oziroma poziv staršem, da naj z opozarjanjem na nevarnost oziroma z lastnim zgledom pripomorejo k zmanjšanju poškodb," je dejal Lukežič. Kdor se uporabi pirotehnike ne more odreči, pa naj jo uporablja čim bolj varno in uvidevno. "Pirotehnične izdelke torej uporabljate v skladu z navodili proizvajalca in čim manj moteče za okolico," je dodal.

Aktivnosti, usmerjene v preprečevanje negativnih posledic pri uporabi pirotehničnih izdelkov, pod naslovom Bodi zvezda, ne meči petard policisti izvajajo od leta 2001. Pri kampanji sodelujejo z zdravniki in reševalci, učitelji, inšpektorji, društvi za zaščito živali, gasilci in mediji.