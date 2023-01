Raketa priletela na balkon 74-letne Koprčanke

Na silvestrovo je na balkon 74-letne Koprčanke priletelo pirotehnično sredstvo in zanetilo požar, ki se je razširil še na nadstrešek stanovanja, balkonska vrata stanovanja in zavese. V požaru nihče ni bil poškodovan.

Na silvestrovo ob 22.35 so koprski policisti prejeli obvestilo o požaru v stanovanju v Kopru. Policisti so ugotovili, da je na balkon 74-letne lastnice stanovanja padlo pirotehnično sredstvo, in sicer raketa, ki je zanetila požar. Požar se je nato razširil še na nadstrešek stanovanja, balkonska vrata stanovanja in zavese, prav tako je osmodilo fasado večstanovanjske hiše ter polkna okna drugega stanovanja.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje. V požaru nihče ni bil poškodovan.