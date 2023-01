Policija spet lovila Ruse pri ilegalnem vstopu v Slovenijo

Zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo opravljenih 41 intervencij na javnem kraju ter 29 v zasebnih prostorih. Štirje kršitelji so kljub posredovanju policistov nadaljevali s prekrškom, zato so jih pridržali. Prejeli so tudi 56 prijav kršitev glede pirotehnike, pri čemer so bile tri osebe telesno poškodovane.

Zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo opravljenih 41 intervencij na javnem kraju ter 29 v zasebnih prostorih. Štirje kršitelji so kljub posredovanju policistov nadaljevali s prekrškom, zato so jih pridržali. Prejeli so tudi 56 prijav kršitev glede pirotehnike, pri čemer so bile tri osebe telesno poškodovane. Foto: Planet TV

Silvestrska noč je bila za policiste delavna, v zadnjih 12 urah so na interventni številki policije 113 sprejeli 1.192 klicev. Policisti poročajo o poškodbah treh oseb zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov na Štajerskem, sicer pa kljub številnim dogodkom na prostem po vsej državi hujših kršitev niso zabeležili.

Med 349 interventnimi dogodki je bilo 13 takšnih, ki so terjali nujno ukrepanje, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policisti so med drugim obravnavali 16 prometnih nesreč, 70 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj.

V zadnjih 12 urah je bilo zaradi nezakonitega prehoda državne meje obravnavanih 62 oseb. Med temi je bilo največ državljanov Rusije, Indije in Kube.

Javni red in mir

Do dogodka je prišlo na silvestrovanju na Trgu svobode v Slovenski Bistrici takoj po polnoči. Kot so sporočili mariborski policisti, se je ena od baterij z izstrelki prevrnila, izstrelki pa so začeli leteti v zbrano množico. Pri tem so zadeli tri ljudi. Ena oseba je bila huje poškodovana, dve pa lažje. Vse poškodovane so oskrbeli zdravniki Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Obvestila v zvezi s kaznivim dejanjem še zbirajo.

16 prometnih nesreč

V 16 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, nobena oseba pa ni bila telesno poškodovana, niti ni izgubila življenja. So pa policisti zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu enemu vozniku zasegli vozilo, prav tako je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan en voznik.

Glede kaznivih dejanj pa so na Generalni policijski upravi pojasnili, da so policisti po državi obravnavali 18 poškodovanj tuje stvari, šest vlomov, pet tatvin, pet lahkih telesnih poškodb, tri grožnje, rop, nasilje v družini in poskus uboja. Opravili so tudi več poostrenih nadzorov, pri katerih so nadzirali kriminalna žarišča in ugotavljali kazniva dejanja ter prekrške.