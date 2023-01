Zbila starejšega pešca in pobegnila. Ste jo videli?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija neznano voznico osebnega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče, do katere je prišlo v nedeljo ob 15.30 na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici, prosi za informacije. V nesreči sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in starejši pešec.