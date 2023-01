19-letnik, ki je na silvestrovo z mačeto napadel policiste, obtožen poskusa umora

The suspect accused of attacking police officers with a machete near the New Year’s Eve ball drop in Times Square has been identified as a Muslim extremist. Trevor Bickford, who frequented a mosque near his Maine home, took a train to NYC. https://t.co/b6yQHQkfmR pic.twitter.com/xmpYc13Rsw — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) January 1, 2023

Trevor Bickford iz Wellsa v državi Maine je za konec leta obiskal New York ter približno dve uri pred polnočjo z mačeto napadel in ranil dva policista, nato pa ga je tretji ustrelil v ramo in ranil. Eden od ranjenih policistov je utrpel zlom lobanje, drugi pa ureznino.

Napad se je zgodil na robu zavarovanega območja v bližini Times Squara, kjer se tradicionalno praznuje prehod v novo leto s spustom kristalne krogle.

V njegovih spletnih objavah so našli islamska ekstremistična stališča

Newyorška policija poskuša skupaj z zvezno ugotoviti motiv, preiskovalci pa pregledujejo Bickfordove spletne objave, v katerih je bilo nekaj omemb islamskih ekstremističnih stališč.

Pomočnik direktorja FBI v New Yorku Michael Driscoll je v nedeljo dejal, da preiskovalci menijo, da je napadalec deloval sam.

Agenti FBI so v nedeljo zvečer preiskali Bickfordovo družinsko hišo v Wellsu. Med drugim je znano, da je mladenič v srednji šoli tekmoval v športu, leta 2020 je bil del ekipe državnih prvakov v rokoborbi.