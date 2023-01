Zelenski: Imamo informacije, da Rusija načrtuje dolgoročne napade #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.18 V ruskem raketnem napadu uničena znamenita ukrajinska dvorana

V raketnem napadu, ki so ga ruske sile izvedle na vzhodu Ukrajine, je bila uničena ledena dvorana v mestu Družkivka v regiji Doneck, je sporočila ukrajinska hokejska zveza. Pred tem so poročali, da je raketa zadela mesto in ranila dve osebi.

"Ruski okupator je od začetka vojne uničil pet drsališč," in sicer hokejski stadion Družba v Donecku, areni v Mariupolu in Melitopolu, Ledeno palačo v Severodonecku in zdaj še areno Altair v Družkivki.

Ukrajinski hokejski klub Donbas, ki ga Altair uporablja od leta 2014, potem ko so proruski separatisti razglasili Ljudsko republiko Doneck, je sporočil, da je bila dvorana uničena v raketnem obstreljevanju.

Ta dvorana je bila prizorišče ukrajinskih prvenstev, mednarodnih tekmovanj in kulturnih dogodkov. Generalni direktor kluba Fedor Iljenko je na Facebooku zapisal, da je prostor več kot le zgradba, saj gosti največjo ukrajinsko šolo hokeja in umetnostnega drsanja.

A rocket strike destroys the famous ice arena in #Druzhkivka, 10km south of #Kramatorsk.



The "Altair" building is where #Ukraine's best ice-hockey club, "Donbas" train. It also housed the largest ice hockey + figure skating schools in🇺🇦



Now #Russia reduced it to this: pic.twitter.com/XeVwCDirey — Tim White (@TWMCLtd) January 2, 2023

6.30 Zelenski: Rusija načrtuje serijo napadov z droni, da bi popolnoma izčrpala Ukrajino

"Imamo informacije, da Rusija načrtuje dolgoročne napade z iranskimi brezpilotnimi letali Shahid," je dejal Zelenski v svojem nočnem videonagovoru.

"Verjetno računajo na izčrpavanje. Izčrpavanje naših ljudi, naše protiletalske obrambe, naše energije," je dodal.

"Ukrajina mora ukrepati in storiti vse, da teroristom ne bo uspelo doseči zastavljenega cilja," je še poudaril Zelenski.

Rusija je tudi na silvestrski večer izvajala nočne napade na ukrajinska mesta, vključno s prestolnico Kijev. Tudi 1. in 2. januarja so Rusi na Ukrajino izstreli na desetine iranskih brezpilotnih letal Shahid. Iz Kijeva so sporočili, da so Ukrajinci v zadnjem valu napadov sestrelil vseh 39 brezpilotnih letal, od katerih jih je bilo 22 sestreljenih nad prestolnico.