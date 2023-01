Že peti dan zapored: Rusi nad Ukrajino samo še z iranskim orožjem? #vŽivo

Tokrat so sirene, ki označujejo nevarnost zračnih napadov, v Kijevu zadonele kmalu po polnoči. Prebivalci so se morali zateči v zaklonišča, kjer so ostali približno tri ure, dokler niso oblasti alarma preklicale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinsko prestolnico in več drugih regij so ponoči pretresli novi ruski napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki iranske izdelave. To je bila za Ukrajince že peta zaporedna noč ruskih napadov, potem ko so ti na novoletni konec tedna terjali najmanj štiri življenja, tri v soboto in enega v nedeljo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pet dni že trajajo srditi spopadi med ukrajinsko in rusko vojsko za nadzor nad avtocesto P66, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Avtocesta je glavna povezava med okupiranim Donbasom in Rusijo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xO7eQ9ifYx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6KK91jqtJw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 2, 2023

Ukrajinsko prestolnico in več drugih regij so ponoči pretresli novi ruski napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki iranske izdelave. To je bila za Ukrajince že peta zaporedna noč ruskih napadov, potem ko so ti na novoletni konec tedna terjali najmanj štiri življenja, tri v soboto in enega v nedeljo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tokrat so sirene, ki označujejo nevarnost zračnih napadov, v Kijevu zadonele kmalu po polnoči. Prebivalci so se morali zateči v zaklonišča, kjer so ostali približno tri ure, dokler niso oblasti alarma preklicale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah oblasti je Rusija znova napadla z droni šahed iranske izdelave. Med drugim so bili poškodovani balkoni in okna ene od stolpnic v okrožju Desnjanski, pri čemer je bil ranjen 19-letnik, sicer pa je bila glavna tarča napadov znova kritična infrastruktura v mestu. Številni Kijevčani so tako znova ostali brez elektrike in ogrevanja.

Ukrajinska zračna obramba je sicer delovala, sestrelila naj bi 20 predmetov.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so bile poleg Kijeva v noči na danes tarča ruskih napadov tudi regije Poltava, Harkov, Doneck, Dnepropetrovsk, Mikolajiv in Herson.

7.00 Rusi celo priznali žrtve na svoji strani

Ukrajinska vojska je sporočila, da je bilo za novo leto v kraju Makijivka v regiji Doneck ubitih 400 ruskih vojakov. Ruska vojska je tokrat, kar je precej neobičajno, priznala žrtve na svoji strani, a ni razkrila, koliko jih je bilo, poroča britanski BBC.