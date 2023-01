V napadu na vzhodu Ukrajine ubitih na desetine ruskih vojakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V raketnem napadu na stavbo v mestu Makijevka v okupiranem Donecku je umrlo približno 400 ruskih vojakov, še kakih 300 je bilo ranjenih, so danes sporočili iz ukrajinske vojske, kjer odgovornosti za napad sicer niso prevzeli. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo napad s štirimi ukrajinskimi raketami, a dodalo, da je bilo ubitih 63 ruskih vojakov.

Danil Besonov, eden od proruskih uradnikov v zasedenem Donecku, je na Telegramu pred tem zapisal, da je raketa dve minuti po polnoči na novoletni dan zadela poslopje poklicne šole v Makijevki, kjer so bili nameščeni ruski vojaki.

Po njegovih besedah so ukrajinske sile za napad uporabile ameriški raketni sistem himars. To so kasneje potrdili tudi na ruskem obrambnem ministrstvu.

Raketni napad je med drugim potrdil tudi nekdanji vodja proruskih separatistov in pripadnik ruske varnostno-obveščevalne službe FSB Igor Girkin. Dejal je, da je poročilo o napadu prejel v nedeljo ter da je v njem umrlo ali bilo ranjenih več sto ljudi.

Tudi več ruskih komentatorjev in blogerjev je na spletu potrdilo napad na poslopje v Makijevki. Čeprav so se večinoma strinjali, da je število žrtev verjetno nižje od tistega, ki ga navajajo v Kijevu, pa so tudi ostro kritizirali vrh ruske vojske, češ da se ni iz prejšnjih napak ničesar naučilo.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, gre za zelo nenavaden primer. Že to, da je Moskva potrdila napad, je neobičajno. Poleg tega ruska stran vse od začetka vojne v Ukrajini še ni priznala tako velikega števila žrtev na enem samem kraju - čeprav so številke, ki jih navaja, bistveno nižje od ukrajinskih.

Med ubitimi ruskimi vojaki naj bi prevladovali rezervisti, ki so bili vpoklicani v okviru delne mobilizacije. V poslopju, ki ni bilo varovano, naj bi se zbrali na novoletni zabavi. Poleg ali celo v sami zgradbi naj bi se nahajalo skladišče streliva, zaradi česar je bila eksplozija še močnejša in napad bolj smrtonosen, kot bi bil sicer, a te informacije niso potrjene.

Na posnetkih, ki krožijo po spletu, je videti popolnoma porušeno poslopje ter trupla, ki ležijo pod ruševinami. Številni Rusi so zato na družbenih omrežjih izrazili dvom v navedbe Moskve, da je smrtnih žrtev le dobrih 60, saj da je povsem jasno, da jih je veliko več.

Kot še poroča nemška tiskovna agencija dpa, naj bi ukrajinska vojska na dogajanje v Makijevki postala pozorna zaradi velike aktivnosti podatkovnega prometa na mobilnih telefonih.