Rusi malo čez polnoč napadli otroško bolnišnico #vŽivo

While Ukrainians did their best celebrating the advent of year 2023 despite everything, Russia sent multiple "gifts." Air raids in most of our country's territory lasted for hours (Kyiv - over 4 hrs). Air Defence Forces report 45 destroyed Shahed UAVs, including 32 above Kyiv. pic.twitter.com/cSkGLZ2IE0 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) January 1, 2023

10.00 Rusi malo čez polnoč napadli otroško bolnišnico

Ruska vojska je včeraj začela bombardirati večji del Ukrajine in napadi so se nadaljevali globoko v noč, poroča The Guardian. Največja ofenziva naj bi se zgodila po polnoči, ukrajinske sile naj bi uničile 45 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, ki so jih Rusi poslali na samomorilske misije.

Med drugim naj bi bila tarča tudi otroška bolnišnica v Hersonu, kjer pa po poročanju ni prišlo do žrtev. Osebje naj bi namreč uspešno rešile vse najmlajše, ki so se zdravili v tej glavni pediatrični zdravstveni ustanovi v regiji.

Department for infants of the Kherson Regional Children's Hospital. The hospital where my mother works. A few minutes before the New Year, russians started shelling it. Nurses saved the children, no one was injured. Almost all other buildings are damaged. Russian army is sick. pic.twitter.com/VIPznZFyMb — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 1, 2023

9.00 Zelenski v novoletni poslanici Ukrajincem zaželel zmago

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sobotni novoletni poslanici malo pred polnočjo Ukrajincem zaželel zmago. "Borimo se in se bomo še naprej borili," je sporočil in se poklonil prispevku vseh regij in državljanov Ukrajine, rekoč, da "ni malih zadev v veliki vojni".

Zelenski je v poslanici posebej izpostavil uspehe vojakov, ki da se od prvih dni vojne uspešno zoperstavljajo "drugi vojski sveta".

Ob tej priložnosti je izpostavil tudi civiliste, ki so se na različne načine uprli ruski agresiji. "Vsak izmed nas je borec," je poudaril Zelenski.

"Borimo se kot moštvo − celotna država, vse naše regije. Vse vas občudujem," je še dodal 44-letnik na čelu Ukrajine.

Ruske sile so v soboto izvedle več napadov na ukrajinskem ozemlju. Ti so se nadaljevali tudi v novoletni noči. Okoli pol enih je bilo slišati eksplozije v dveh okrožjih prestolnice Kijev, je prek Telegrama sporočil župan prestolnice Vitalij Kličko in dodal, da poročil o morebitnih žrtvah ni.

8.00 Švedska: varnost in pomoč Ukrajini

Švedska je danes od Češke prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. V skladu s prednostnimi nalogami si bo prizadevala za nadaljnjo pomoč Ukrajini, krepitev globalne konkurenčnosti unije, zeleni prehod in vladavino prava. Hkrati pa bo poudarjala pomen enotnosti doma in v EU.

Prvo od štirih prednostnih področij polletnega predsedovanja Švedske je varnost, predvsem v luči ruske agresije na Ukrajino. Prizadevali si bodo za ohranjanje enotnosti EU pri podpori Ukrajini, okrepitev gospodarske, humanitarne in vojaške pomoči tej državi, zbiranje sredstev za njeno obnovo ter zagotavljanje odgovornosti za zločine v Ukrajini.