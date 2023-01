Med javljanjem v živo nedaleč od novinarja eksplodiral izstrelek #video

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk . Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge

Novinar na eksplozijo ni bil pripravljen, saj je bil obrnjen stran od nje in poročal v kamero. Na srečo ne novinar ne snemalec nista bila poškodovana, je zapisala Nexta.

Poleg omenjene eksplozije je bila v raketnem napadu ruskih sil v mestu Družkivka na vzhodu Ukrajine v regiji Doneck uničena hokejska dvorana, je sporočila ukrajinska hokejska zveza. Pred tem so oblasti že poročale, da je raketa zadela mesto in ranila dva človeka.

"Ruski okupator je od začetka vojne uničil pet drsališč," je zveza objavila na Telegramu ter med njimi naštela hokejski stadion Družba v Donecku, areni v Mariupolu in Melitopolu, Ledeno palačo v Severodonecku in zdaj še areno Altair v Družkivki, ki so bile uničene v ruskih napadih.

On January 3, the Russians hit the town of Druzhkivka in the Kramatorsk district of the Donetsk region with missiles, the president's office said.



One of the missiles hit the Altair ice arena. pic.twitter.com/EuGV4mQbmj